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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
...And The Gods Made Love, Have You Ever Been (To Electric Ladyland), Cross Town Traffic, Voodoo Chile, Little Miss Strange, Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes, The Burning Of The Midnight Lamp, Rainy Day, Dream Away, 1983... (A Merman I Should Turn To Be), Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away, Still Raining, Still Dreaming, House Burning Down, All Along The Watchtower, Voodoo Child (Slight Return)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка

Track List

A1...And The Gods Made Love
A2Have You Ever Been (To Electric Ladyland)
A3Cross Town Traffic
A4Voodoo Chile
B1Little Miss Strange
B2Long Hot Summer Night
B3Come On
B4Gypsy Eyes
B5The Burning Of The Midnight Lamp
C1Rainy Day, Dream Away
C21983... (A Merman I Should Turn To Be)
C3Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away
D1Still Raining, Still Dreaming
D2House Burning Down
D3All Along The Watchtower
D4Voodoo Chile (Slight Return)



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
...And The Gods Made Love, Have You Ever Been (To Electric Ladyland), Cross Town Traffic, Voodoo Chile, Little Miss Strange, Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes, The Burning Of The Midnight Lamp, Rainy Day, Dream Away, 1983... (A Merman I Should Turn To Be), Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away, Still Raining, Still Dreaming, House Burning Down, All Along The Watchtower, Voodoo Child (Slight Return)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1...And The Gods Made Love
A2Have You Ever Been (To Electric Ladyland)
A3Cross Town Traffic
A4Voodoo Chile
B1Little Miss Strange
B2Long Hot Summer Night
B3Come On
B4Gypsy Eyes
B5The Burning Of The Midnight Lamp
C1Rainy Day, Dream Away
C21983... (A Merman I Should Turn To Be)
C3Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away
D1Still Raining, Still Dreaming
D2House Burning Down
D3All Along The Watchtower
D4Voodoo Chile (Slight Return)


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Electric Ladyland (0888751345119) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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