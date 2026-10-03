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Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Jimi Hendrix Live At GeorgeS Club 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка

Track List

A1Introduction0:41
A2Killing Floor3:22
A3Last Night2:24
A4Get Out Of My Life Woman3:48
A5Ain't That Peculiar4:24
B1Mercy, Mercy3:30
B2I'm A Man5:17
B3Driving South6:03
B4Baby What You Want Me To Do3:47
C1I'll Be Doggone2:57
C2Sweet Little Angel4:33
C3Let's Go, Let's Go, Let's Go3:55
C4Travelin' To California4:30
D1What I Say4:52
D2Land Of 1000 Dances4:38
D3Come On (Let The Good Times Roll)4:10
D4Band Outro0:57

Отзывы о товаре Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Introduction0:41
A2Killing Floor3:22
A3Last Night2:24
A4Get Out Of My Life Woman3:48
A5Ain't That Peculiar4:24
B1Mercy, Mercy3:30
B2I'm A Man5:17
B3Driving South6:03
B4Baby What You Want Me To Do3:47
C1I'll Be Doggone2:57
C2Sweet Little Angel4:33
C3Let's Go, Let's Go, Let's Go3:55
C4Travelin' To California4:30
D1What I Say4:52
D2Land Of 1000 Dances4:38
D3Come On (Let The Good Times Roll)4:10
D4Band Outro0:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hendrix, Jimi, Live At George'S Club 20 (0889854101718) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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