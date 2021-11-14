Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 152869
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976340315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full Of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Rider, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In From The Storm, Belly Button Window
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Freedom
|3:26
|A2
|Izabella
|2:50
|A3
|Night Bird Flying
|3:50
|A4
|Angel
|4:21
|A5
|Room Full Of Mirrors
|3:21
|B1
|Dolly Dagger
|4:44
|B2
|Ezy Rider
|4:07
|B3
|Drifting
|3:48
|B4
|Beginnings
|4:12
|C1
|Stepping Stone
|4:12
|C2
|My Friend
|4:36
|C3
|Straight Ahead
|4:42
|C4
|Hey Baby (New Rising Sun)
|6:04
|D1
|Earth Blues
|4:21
|D2
|Astro Man
|3:34
|D3
|In From The Storm
|3:41
|D4
|Belly Button Window
|3:36
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Теги товара: Fusion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976340315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full Of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Rider, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In From The Storm, Belly Button Window
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Freedom
|3:26
|A2
|Izabella
|2:50
|A3
|Night Bird Flying
|3:50
|A4
|Angel
|4:21
|A5
|Room Full Of Mirrors
|3:21
|B1
|Dolly Dagger
|4:44
|B2
|Ezy Rider
|4:07
|B3
|Drifting
|3:48
|B4
|Beginnings
|4:12
|C1
|Stepping Stone
|4:12
|C2
|My Friend
|4:36
|C3
|Straight Ahead
|4:42
|C4
|Hey Baby (New Rising Sun)
|6:04
|D1
|Earth Blues
|4:21
|D2
|Astro Man
|3:34
|D3
|In From The Storm
|3:41
|D4
|Belly Button Window
|3:36
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Достоинства:
Качественные, ровные тяжеловесные 180-граммовые диски.
Оформление соответствует оригиналу 1997 года.
Запись является полным аналоговым ремастером из оригинальных двухдорожечных мастер-лент. Сведение треков для альбома выполнял звукорежиссер Эдди Крамер, который принимал участие в записях песен Джими Хендрикса.
Альбом содержит 8-страничный буклет, размером чуть меньше диска, с фотографиями Джими Хендрикса, треклистом и описанием, кто где и когда принимал участие в записи каждого трека.
Внутренние конверты комбинированные: внутрь бумажного конверта вклеена полиэтиленовая антистатическая плёнка.
Качественная полиграфия.
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
Альбом First Rays Of The New Rising Sun является посмертным сборником песен, записанных для четвёртого альбома Джими Хендрикса и записей предыдущих лет.
Очень качественное издание по звуку, оформлению и изготовлению дисков при довольно умеренной цене.
Made in EC. Насколько я понял, диски изготовлены в Голландии.
Рекомендую всем, кто желает послушать записи гениального гитариста.
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0886976340315) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественные, ровные тяжеловесные 180-граммовые диски.
Оформление соответствует оригиналу 1997 года.
Запись является полным аналоговым ремастером из оригинальных двухдорожечных мастер-лент. Сведение треков для альбома выполнял звукорежиссер Эдди Крамер, который принимал участие в записях песен Джими Хендрикса.
Альбом содержит 8-страничный буклет, размером чуть меньше диска, с фотографиями Джими Хендрикса, треклистом и описанием, кто где и когда принимал участие в записи каждого трека.
Внутренние конверты комбинированные: внутрь бумажного конверта вклеена полиэтиленовая антистатическая плёнка.
Качественная полиграфия.
Недостатки:
Отсутствуют.
Комментарий:
Альбом First Rays Of The New Rising Sun является посмертным сборником песен, записанных для четвёртого альбома Джими Хендрикса и записей предыдущих лет.
Очень качественное издание по звуку, оформлению и изготовлению дисков при довольно умеренной цене.
Made in EC. Насколько я понял, диски изготовлены в Голландии.
Рекомендую всем, кто желает послушать записи гениального гитариста.