Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192077
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
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Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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