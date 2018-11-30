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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 15
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 16
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 17
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 18
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 19
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 20
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 21
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 22
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 23
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 24
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 25
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 26
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 15
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 16
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 17
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 18
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 19
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 20
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 21
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 22
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 23
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 24
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 25
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 26
  • Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192077
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Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка

Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.11.2018
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ELECTRIC LADYLAND (50TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Jimi Hendrix - Electric Ladyland (Box) (0190758590417) виниловая пластинка


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Отзывы


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