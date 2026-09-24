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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 
Начислим 506 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718227
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Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка
17 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка

Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на черном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на черном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered) (4680068805197) виниловая пластинка - по цене 17430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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