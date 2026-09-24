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Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, желтый, зеленый, фиолетовый, белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 
Начислим 506 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718374
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка
17 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LP 1 Tonite, LP 2 Kiss, LP 3-4 Follow The Light, LP 5-6 Completely Remixed, LP 7-8 Back
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый, зеленый, фиолетовый, белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка

Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LP 1 Tonite, LP 2 Kiss, LP 3-4 Follow The Light, LP 5-6 Completely Remixed, LP 7-8 Back
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый, зеленый, фиолетовый, белый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Описание
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803216) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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