Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка
ПИКНИК совместно с компанией BOMBA MUSIC представляет концептуальную КРАСНУЮ СЕРИЮ виниловых пластинок группы. Альбомы, входящие в эту серию, объединяет не только цвет самого винила и общая стилистика дизайна. По мнению автора большинства песен группы, бессменного лидера Эдмунда Шклярского, именно эти пластинки можно объединить единым боксом КРАСНОЙ СЕРИИ. Если немного окунуться в прошлое, то массовые тиражи винила были прекращены в начале девяностых. Тогда, в 1991 году, вышла в свет пластинка ПИКНИКА «Харакири». Она вышла уже не под лейблом монстра-монополиста «Мелодии», выпускавшей такие альбомы группы, как «Иероглиф» и «Родом ниоткуда», а на независимом лейбле. В 2012 году, после долголетнего перерыва, наряду с уже ставшим привычным форматом CD была издана и виниловая пластинка «Певец декаданса». Для КРАСНОЙ СЕРИИ выбраны альбомы, которые до сих пор не имели своего винилового воплощения (за исключением альбома «Танец волка»). Оформление пластинок тоже приведено к новым стандартам, в которых фантазиям оформителя нет необходимости ютиться на ограниченном пространстве CD.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
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