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Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка

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Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 5
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 6
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 7
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 8
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 9
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 10
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 11
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 12
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 13
Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 5
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 6
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 7
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 8
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 9
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 10
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 11
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 12
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 13
  • Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб. 
Начислим 506 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718235
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Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка
17 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Серебра!!!, Говорит и показывает, Побежать бы за леса-горы, Клянись же, ешь землю!, До Содома далеко, Пентакль, Я почти итальянец, Знаки в окне, Иероним, Настрадался Нострадамус от людей, Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов, Не кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д», Этот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и те
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Красная Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка

ПИКНИК совместно с компанией BOMBA MUSIC представляет концептуальную КРАСНУЮ СЕРИЮ виниловых пластинок группы. Альбомы, входящие в эту серию, объединяет не только цвет самого винила и общая стилистика дизайна. По мнению автора большинства песен группы, бессменного лидера Эдмунда Шклярского, именно эти пластинки можно объединить единым боксом КРАСНОЙ СЕРИИ. Если немного окунуться в прошлое, то массовые тиражи винила были прекращены в начале девяностых. Тогда, в 1991 году, вышла в свет пластинка ПИКНИКА «Харакири». Она вышла уже не под лейблом монстра-монополиста «Мелодии», выпускавшей такие альбомы группы, как «Иероглиф» и «Родом ниоткуда», а на независимом лейбле. В 2012 году, после долголетнего перерыва, наряду с уже ставшим привычным форматом CD была издана и виниловая пластинка «Певец декаданса». Для КРАСНОЙ СЕРИИ выбраны альбомы, которые до сих пор не имели своего винилового воплощения (за исключением альбома «Танец волка»). Оформление пластинок тоже приведено к новым стандартам, в которых фантазиям оформителя нет необходимости ютиться на ограниченном пространстве CD.



Теги товара: Пикник

Отзывы о товаре Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Серебра!!!, Говорит и показывает, Побежать бы за леса-горы, Клянись же, ешь землю!, До Содома далеко, Пентакль, Я почти итальянец, Знаки в окне, Иероним, Настрадался Нострадамус от людей, Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов, Не кончается пытка, Теперь - ты, Cердце бьется на три четверти, Оборотень, Граф «Д», Этот мир не ждёт гостей, Бисер у ног, Искушение, Упыри и вурдалаки сотоварищи его, Вот и те
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Пикник. Красная Серия
Страна производитель
Россия
Описание
ПИКНИК совместно с компанией BOMBA MUSIC представляет концептуальную КРАСНУЮ СЕРИЮ виниловых пластинок группы. Альбомы, входящие в эту серию, объединяет не только цвет самого винила и общая стилистика дизайна. По мнению автора большинства песен группы, бессменного лидера Эдмунда Шклярского, именно эти пластинки можно объединить единым боксом КРАСНОЙ СЕРИИ. Если немного окунуться в прошлое, то массовые тиражи винила были прекращены в начале девяностых. Тогда, в 1991 году, вышла в свет пластинка ПИКНИКА «Харакири». Она вышла уже не под лейблом монстра-монополиста «Мелодии», выпускавшей такие альбомы группы, как «Иероглиф» и «Родом ниоткуда», а на независимом лейбле. В 2012 году, после долголетнего перерыва, наряду с уже ставшим привычным форматом CD была издана и виниловая пластинка «Певец декаданса». Для КРАСНОЙ СЕРИИ выбраны альбомы, которые до сих пор не имели своего винилового воплощения (за исключением альбома «Танец волка»). Оформление пластинок тоже приведено к новым стандартам, в которых фантазиям оформителя нет необходимости ютиться на ограниченном пространстве CD.


Теги товара: Пикник
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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