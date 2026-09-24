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Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка

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Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 250 руб. 
Начислим 552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка
17 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0081227879815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Roots Bloody Roots, Attitude, Cut-Throat, Ratamahatta, Breed Apart, Straighthate, Spit, Lookaway, Dusted, Born Stubborn, Jasco, Itsari, Ambush, Endangered Species, Dictatorshit, Canyon Jam (bonus track), Ratamahatta - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Roots Bloody Roots - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Attitude - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Kaiowas (Take 1), Procreation (Of The Wicked), Roots Bloody Roots - Демо-записи, Attitude - Инструментальные ранние миксы, C
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка

«Roots» — шестая студийная работа Sepultura и последний альбом группы с участием Макса Кавалеры, вокалиста, ритм-гитариста и одного из основателей коллектива. Они начали экспериментировать с латино-ритмами и медленными темпами еще на предыдущем альбоме «Chaos A.D.» (1993). Но на «Roots» бразильских мотивов стало еще больше. Звучание и стилистика «Roots» — это также дань уважения маргинализированному коренному населению Бразилии и их культуре. В песне «Its?ri» есть куплет на языке шаванте, который также появляется в треке «Born Stubborn» и в каком-то смысле служит связующей нитью между композициями альбома. На «Roots» группа стала больше экспериментировать и работать с другими музыкантами. В записи трека «Lookaway» приняли участие вокалист Korn Джонатан Дэвис, DJ Lethal (участник Limp Bizkit и House of Pain) и Майк Паттон (фронтмен Mr. Bungle и Faith No More). С момента релиза мировой тираж «Roots» превысил 2 млн копий.

Отзывы о товаре Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0081227879815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
ROOTS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Roots Bloody Roots, Attitude, Cut-Throat, Ratamahatta, Breed Apart, Straighthate, Spit, Lookaway, Dusted, Born Stubborn, Jasco, Itsari, Ambush, Endangered Species, Dictatorshit, Canyon Jam (bonus track), Ratamahatta - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Roots Bloody Roots - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Attitude - Выступления в программе 2 Meter Sessions, Kaiowas (Take 1), Procreation (Of The Wicked), Roots Bloody Roots - Демо-записи, Attitude - Инструментальные ранние миксы, C
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Roots» — шестая студийная работа Sepultura и последний альбом группы с участием Макса Кавалеры, вокалиста, ритм-гитариста и одного из основателей коллектива. Они начали экспериментировать с латино-ритмами и медленными темпами еще на предыдущем альбоме «Chaos A.D.» (1993). Но на «Roots» бразильских мотивов стало еще больше. Звучание и стилистика «Roots» — это также дань уважения маргинализированному коренному населению Бразилии и их культуре. В песне «Its?ri» есть куплет на языке шаванте, который также появляется в треке «Born Stubborn» и в каком-то смысле служит связующей нитью между композициями альбома. На «Roots» группа стала больше экспериментировать и работать с другими музыкантами. В записи трека «Lookaway» приняли участие вокалист Korn Джонатан Дэвис, DJ Lethal (участник Limp Bizkit и House of Pain) и Майк Паттон (фронтмен Mr. Bungle и Faith No More). С момента релиза мировой тираж «Roots» превысил 2 млн копий.
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Отзывы


Sepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка - купить по цене 17250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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