Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка
«The Platinum Collection» — это бокс-сет Queen, включающий три их культовых сборника: «Greatest Hits», «Greatest Hits II» и «Greatest Hits III». Он был первоначально выпущен в 2000 году на компакт-дисках. В 2022 году бокс-сет «The Platinum Collection» был издан ограниченным тиражом на цветном виниле — издание, которое уже давно снято с производства. Теперь бокс-сет снова доступен, на этот раз на классическом черном виниле. В комплект входит буклет с фактами о песнях и фотографиями, дающий представление об истории группы. Лимитированный deluxe бокс-сет Queen's Platinum Collection объединяет три сборника группы, которые до сих пор широко считаются одними из лучших и наиболее важных сборников «Greatest Hits» в истории рока. Сборник Greatest Hits I был первоначально выпущен в 1981 году, Greatest Hits II вышел 10 лет спустя, а Greatest Hits III — в 1999 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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