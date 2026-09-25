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Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка

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Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 1
Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 2
Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 380 руб. 
Начислим 478 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка
16 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602488063494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rhye, We Will Rock You, We Are The Champions, A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Go
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка

«The Platinum Collection» — это бокс-сет Queen, включающий три их культовых сборника: «Greatest Hits», «Greatest Hits II» и «Greatest Hits III». Он был первоначально выпущен в 2000 году на компакт-дисках. В 2022 году бокс-сет «The Platinum Collection» был издан ограниченным тиражом на цветном виниле — издание, которое уже давно снято с производства. Теперь бокс-сет снова доступен, на этот раз на классическом черном виниле. В комплект входит буклет с фактами о песнях и фотографиями, дающий представление об истории группы. Лимитированный deluxe бокс-сет Queen's Platinum Collection объединяет три сборника группы, которые до сих пор широко считаются одними из лучших и наиболее важных сборников «Greatest Hits» в истории рока. Сборник Greatest Hits I был первоначально выпущен в 1981 году, Greatest Hits II вышел 10 лет спустя, а Greatest Hits III — в 1999 году.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602488063494]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rhye, We Will Rock You, We Are The Champions, A Kind Of Magic, Under Pressure, Radio Ga Ga, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It's A Hard Life, Breakthru, Who Wants To Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Go
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
«The Platinum Collection» — это бокс-сет Queen, включающий три их культовых сборника: «Greatest Hits», «Greatest Hits II» и «Greatest Hits III». Он был первоначально выпущен в 2000 году на компакт-дисках. В 2022 году бокс-сет «The Platinum Collection» был издан ограниченным тиражом на цветном виниле — издание, которое уже давно снято с производства. Теперь бокс-сет снова доступен, на этот раз на классическом черном виниле. В комплект входит буклет с фактами о песнях и фотографиями, дающий представление об истории группы. Лимитированный deluxe бокс-сет Queen's Platinum Collection объединяет три сборника группы, которые до сих пор широко считаются одними из лучших и наиболее важных сборников «Greatest Hits» в истории рока. Сборник Greatest Hits I был первоначально выпущен в 1981 году, Greatest Hits II вышел 10 лет спустя, а Greatest Hits III — в 1999 году.


Теги товара: Queen
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Отзывы


Queen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая пластинка - стоимость товара 16380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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