U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One, Where The Streets Have No Name, Stories For Boys, 11 O'clock Tick Tock, Out Of Control, Beautiful Day, Bad, Every Breaking Wave, Walk On (Ukraine), Pride (In The Name Of Love), Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Get Out Of Your Own Way, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Red Hill Mining Town, Ordinary Love, Sometimes You Can't Make It On Your Own, Invisible, Dirty Day, The Miracle (Joey Ramone), City Of Blinding Lights, Vertigo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Electrical Storm, The Fly, If God Will Send His Angels, Desire, Until The End Of The World, Song For Someone, All I Want Is You, Peace On Earth, With Or Without You, Stay (Faraway, So Close), Sunday Bloody Sunday, Lights Of Home, Cedarwood Road, I Will Follow, Two Hearts Beat As One, Miracle Drug, The Little Things That Give You Away, ''40''
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 070 руб.4018 руб. в СплитMax Richter - Voices 1 & 2 (Box) (coloured) (0028948553273) вини...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитМикаэл Таривердиев - Коллекция (Numbered, 7Lp Box) (468006880424...
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитАквариум - Live (Зомбияйц,Записки О Фл.,На Таганке,Бг И Гаккель,...
-
В наличииЦена 16 190 руб.4048 руб. в СплитItzhak Perlman - Legendary Recordings (Box) (5021732755346) вини...
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитLed Zeppelin - Mothership (Box) (0081227954109) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитRod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитThe Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (01965881036...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) в...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитBoney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (C...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave, Limited Edition
Отзывы о товаре U2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинка