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Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка

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Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 9
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 10
Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 9
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 10
  • Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711986
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Характеристики

Бренд
Because Sound Matters
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Sound Matters
Barcode
[0093624844099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters One-Step
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away



Теги товара: Linkin Park, Limited Edition

Отзывы о товаре Linkin Park - Minutes To Midnight (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844099) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Sound Matters
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Sound Matters
Barcode
[0093624844099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters One-Step
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away


Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
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