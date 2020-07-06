Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 165664
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine - Noel Redding, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jimi Hendrix Vinyl Collection – 01
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Exp
|1:55
|A2
|Up From The Skies
|2:55
|A3
|Spanish Castle Magic
|3:00
|A4
|Wait Until Tomorrow
|3:00
|A5
|Ain't No Telling
|1:46
|A6
|Little Wing
|2:24
|A7
|If 6 Was 9
|5:32
|B1
|You Got Me Floatin'
|2:45
|B2
|Castles Made Of Sand
|2:46
|B3
|She's So Fine
|2:37
|B4
|One Rainy Wish
|3:40
|B5
|Little Miss Lover
|2:20
|B6
|Bold As Love
|4:09
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Теги товара: Fusion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751345218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine - Noel Redding, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jimi Hendrix Vinyl Collection – 01
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Exp
|1:55
|A2
|Up From The Skies
|2:55
|A3
|Spanish Castle Magic
|3:00
|A4
|Wait Until Tomorrow
|3:00
|A5
|Ain't No Telling
|1:46
|A6
|Little Wing
|2:24
|A7
|If 6 Was 9
|5:32
|B1
|You Got Me Floatin'
|2:45
|B2
|Castles Made Of Sand
|2:46
|B3
|She's So Fine
|2:37
|B4
|One Rainy Wish
|3:40
|B5
|Little Miss Lover
|2:20
|B6
|Bold As Love
|4:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Достоинства:
Один из четырёх прижизненных альбомов Хендрикса, которые нужно однозначно брать. Данный диск есть ещё и в моно-версии, чуть дешевле. К качеству никаких вопросов нет. Рекомендую.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Брал в подарок, и подарок был оценен высоко.
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (0888751345218) виниловая пластинка
Достоинства:
Один из четырёх прижизненных альбомов Хендрикса, которые нужно однозначно брать. Данный диск есть ещё и в моно-версии, чуть дешевле. К качеству никаких вопросов нет. Рекомендую.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, на 8 дней раньше установленного срока. Брал в подарок, и подарок был оценен высоко.