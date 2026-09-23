Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка
Дебютный период Bullet For My Valentine начался с EP «Hand of Blood» (2005), заложившего основу для их прорывного альбома «The Poison», который быстро утвердил группу в качестве лидеров современного британского метала. Теперь EP Hand of Blood возвращается в качестве самостоятельного релиза на виниле цвета бычьей крови Bullet For My Valentine — британская металкор-группа. Была сформирована в 1998 году в городе Бридженд под названием Jeff Killed John и состояла из Мэттью Така (вокал, ритм-гитара), Майкла Пэджета (соло-гитара), Ника Крэндли (бас-гитара) и Майкла Томаса (ударные). Первоначально её участники исполняли каверы на песни Metallica и Nirvana, параллельно занимаясь написанием собственного материала, по стилистике тяготевшего к ню-металу. 2003 год стал годом больших перемен в названии, стиле и составе. Название было сменено на Bullet For My Valentine, произошла стилевая переориентация на мелодичный металкор с обширным использованием чистого вокала, а освободившееся место басиста занял Джейсон Джеймс. Мини-альбом «Hand of Blood» был выпущен на лейбе Trustkill Records 22 августа 2005 года. Некоторые песни из этого альбома впоследствии появятся на их дебютном альбоме The Poison.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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