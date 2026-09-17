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Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB

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Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 2
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Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 4
Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 1
  • Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 2
  • Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 3
  • Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 4
  • Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
400 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155697
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
59x34x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
103

Описание товара Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB

Мышь Oklick представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для развлечений. Легкая и удобная, она весит всего 52 г, что делает её незаменимым спутником для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно управлять курсором без необходимости проводного подключения. Серый цвет корпуса придает мыши стильный и современный вид, а удобный хват подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальное использование. В основе работы мыши лежит оптический сенсор с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движений курсора на различных поверхностях. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что делает ее простым и экономичным решением для длительного использования. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель отличным выбором для любого пользователя.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
59x34x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для развлечений. Легкая и удобная, она весит всего 52 г, что делает её незаменимым спутником для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно управлять курсором без необходимости проводного подключения. Серый цвет корпуса придает мыши стильный и современный вид, а удобный хват подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальное использование. В основе работы мыши лежит оптический сенсор с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движений курсора на различных поверхностях. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что делает ее простым и экономичным решением для длительного использования. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель отличным выбором для любого пользователя.
Самовывоз
Доставка
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