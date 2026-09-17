Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 475MW Black-Grey USB
Мышь Oklick представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее как для повседневной работы, так и для развлечений. Легкая и удобная, она весит всего 52 г, что делает её незаменимым спутником для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия до 10 метров, вы можете свободно управлять курсором без необходимости проводного подключения. Серый цвет корпуса придает мыши стильный и современный вид, а удобный хват подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая универсальное использование. В основе работы мыши лежит оптический сенсор с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точность и плавность движений курсора на различных поверхностях. Работает мышь от одной батарейки типа АА, что делает ее простым и экономичным решением для длительного использования. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью, что делает эту модель отличным выбором для любого пользователя.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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