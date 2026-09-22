Мышь HIPER HOMW-061 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь HIPER HOMW-061 черный
Беспроводная мышь HIPER HOMW-061 отличается универсальными техническими характеристиками и подойдет под любые базовые задачи. Благодаря оптическому сенсору с разрешением 1000 DPI устройство обладает точным и плавным управлением. Симметричная форма устройства позволяют использовать его как правой, так и левой рукой, а эргономичная форма прочно фиксирует устройство в ладони. За счет качественных материалов устройство имеет повешенную износостойкость и неограниченный срок службы. Классический корпус черного цвета отлично подойдет как для офиса, так и домашнего использования. Данная модель не требует никакого дополнительного программного обеспечения, чтобы начать использовать устройство, достаточно вставить приемник в USB-порт компьютера. На счет надежности подключения можно не беспокоиться – бесперебойное соединение будет обеспечено на расстоянии до 10 метров.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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