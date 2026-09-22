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Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090)

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Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 1
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 2
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 3
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 4
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 5
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 6
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 7
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 8
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 9
Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 1
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 2
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 3
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 4
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 5
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 6
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 7
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 8
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 9
  • Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727668
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090)

Oklick 310MW – удобная полноразмерная беспроводная мышь с 4 кнопками. Поставляется в четырех вариантах расцветки: в черном корпусе с горизонтальными прорезиненными вставками красного, синего или серого цвета, а также в белом корпусе с серой вставкой. Благодаря продуманной конструкции манипулятор не скользит в руке. В устройстве установлен оптический сенсор высокого разрешения с тремя значениями dpi на выбор: 1200, 2400 и 3200. Они переключаются нажатием специальной кнопки на корпусе. Это позволяет комфортно использовать Oklick 310MW как для рутинных офисных задач, так и для более сложной работы в профессиональных графических редакторах. Девайс легко подключается к компьютеру или ноутбуку по радиоканалу 2,4 ГГц. Для этого в комплекте идет USB-ресивер Type-A. Мышь экономична: работает всего от одной пальчиковой батарейки AA.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Оклик 310MW черный/синий (1869090)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Oklick 310MW – удобная полноразмерная беспроводная мышь с 4 кнопками. Поставляется в четырех вариантах расцветки: в черном корпусе с горизонтальными прорезиненными вставками красного, синего или серого цвета, а также в белом корпусе с серой вставкой. Благодаря продуманной конструкции манипулятор не скользит в руке. В устройстве установлен оптический сенсор высокого разрешения с тремя значениями dpi на выбор: 1200, 2400 и 3200. Они переключаются нажатием специальной кнопки на корпусе. Это позволяет комфортно использовать Oklick 310MW как для рутинных офисных задач, так и для более сложной работы в профессиональных графических редакторах. Девайс легко подключается к компьютеру или ноутбуку по радиоканалу 2,4 ГГц. Для этого в комплекте идет USB-ресивер Type-A. Мышь экономична: работает всего от одной пальчиковой батарейки AA.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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