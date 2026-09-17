Pet Shop Boys - Fundamental (Remastered) (0190295944032) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
FUNDAMENTAL
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149993
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295944032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
FUNDAMENTAL
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Psychological, The Sodom And Gomorrah Show, I Made My Excuses And Left, Minimal, Numb, God Willing, Luna Park, I'm With Stupid, Casanova In Hell, Twentieth Century, Indefinite Leave To Remain, Integral
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Fundamental (Remastered) (0190295944032) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Psychological
|4:10
|A2
|The Sodom And Gomorrah Show
|5:19
|A3
|I Made My Excuses And Left
|4:53
|A4
|Minimal
|4:20
|A5
|Numb
|4:43
|B1
|God Willing
|1:17
|B2
|Luna Park
|5:31
|B3
|I'm With Stupid
|3:24
|B4
|Casanova In Hell
|3:13
|B5
|Twentieth Century
|4:39
|B6
|Indefinite Leave To Remain
|3:08
|B7
|Integral
|3:53
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295944032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
FUNDAMENTAL
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Psychological, The Sodom And Gomorrah Show, I Made My Excuses And Left, Minimal, Numb, God Willing, Luna Park, I'm With Stupid, Casanova In Hell, Twentieth Century, Indefinite Leave To Remain, Integral
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Psychological
|4:10
|A2
|The Sodom And Gomorrah Show
|5:19
|A3
|I Made My Excuses And Left
|4:53
|A4
|Minimal
|4:20
|A5
|Numb
|4:43
|B1
|God Willing
|1:17
|B2
|Luna Park
|5:31
|B3
|I'm With Stupid
|3:24
|B4
|Casanova In Hell
|3:13
|B5
|Twentieth Century
|4:39
|B6
|Indefinite Leave To Remain
|3:08
|B7
|Integral
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pet Shop Boys - Fundamental (Remastered) (0190295944032) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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