Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 165918
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3 980 руб.
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Коллекция PET SHOP BOYS
Коллекция PET SHOP BOYS
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295832759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Two Divided By Zero, West End Girls, Opportunities (Lets Make Lots Of Money), Love Comes Quickly, Suburbia, Opportunities (Lets Make Lots Of Money) [Reprise], Tonight Is Forever, Violence, I Want A Lover, Later Tonight, Why Dont We Live Togetherx
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Two Divided By Zero
|3:33
|A2
|West End Girls
|4:47
|A3
|Opportunities (Let's Make Lots Of Money)
|3:44
|A4
|Love Comes Quickly
|4:19
|A5
|Suburbia
|5:07
|B1
|Tonight Is Forever
|4:30
|B2
|Violence
|4:28
|B3
|I Want A Lover
|4:05
|B4
|Later Tonight
|2:49
|B5
|Why Don't We Live Together?
|4:47
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295832759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Two Divided By Zero, West End Girls, Opportunities (Lets Make Lots Of Money), Love Comes Quickly, Suburbia, Opportunities (Lets Make Lots Of Money) [Reprise], Tonight Is Forever, Violence, I Want A Lover, Later Tonight, Why Dont We Live Togetherx
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Two Divided By Zero
|3:33
|A2
|West End Girls
|4:47
|A3
|Opportunities (Let's Make Lots Of Money)
|3:44
|A4
|Love Comes Quickly
|4:19
|A5
|Suburbia
|5:07
|B1
|Tonight Is Forever
|4:30
|B2
|Violence
|4:28
|B3
|I Want A Lover
|4:05
|B4
|Later Tonight
|2:49
|B5
|Why Don't We Live Together?
|4:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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