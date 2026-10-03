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Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 8
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 9
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 8
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 9
  • Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295832759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Two Divided By Zero, West End Girls, Opportunities (Lets Make Lots Of Money), Love Comes Quickly, Suburbia, Opportunities (Lets Make Lots Of Money) [Reprise], Tonight Is Forever, Violence, I Want A Lover, Later Tonight, Why Dont We Live Togetherx
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка

Track List

A1Two Divided By Zero3:33
A2West End Girls4:47
A3Opportunities (Let's Make Lots Of Money)3:44
A4Love Comes Quickly4:19
A5Suburbia5:07
B1Tonight Is Forever4:30
B2Violence4:28
B3I Want A Lover4:05
B4Later Tonight2:49
B5Why Don't We Live Together?4:47

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295832759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
PLEASE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Two Divided By Zero, West End Girls, Opportunities (Lets Make Lots Of Money), Love Comes Quickly, Suburbia, Opportunities (Lets Make Lots Of Money) [Reprise], Tonight Is Forever, Violence, I Want A Lover, Later Tonight, Why Dont We Live Togetherx
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Two Divided By Zero3:33
A2West End Girls4:47
A3Opportunities (Let's Make Lots Of Money)3:44
A4Love Comes Quickly4:19
A5Suburbia5:07
B1Tonight Is Forever4:30
B2Violence4:28
B3I Want A Lover4:05
B4Later Tonight2:49
B5Why Don't We Live Together?4:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка - купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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