Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
В наличии
Код товара: 146571
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, Monts?gur, Dance Of Death, Gates Of Tomorrow, New Frontier, Paschendale, Face In The Sand, Age Of Innocence, Journeyman
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wildest Dreams
|3:52
|A2
|Rainmaker
|3:48
|A3
|No More Lies
|7:21
|B1
|Montsegur
|5:50
|B2
|Dance Of Death
|8:36
|B3
|Gates Of Tomorrow
|5:12
|C1
|New Frontier
|5:04
|C2
|Paschendale
|8:27
|C3
|Face In The Sand
|6:31
|D1
|Age Of Innocence
|6:10
|D2
|Journeyman
|7:06
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, Monts?gur, Dance Of Death, Gates Of Tomorrow, New Frontier, Paschendale, Face In The Sand, Age Of Innocence, Journeyman
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wildest Dreams
|3:52
|A2
|Rainmaker
|3:48
|A3
|No More Lies
|7:21
|B1
|Montsegur
|5:50
|B2
|Dance Of Death
|8:36
|B3
|Gates Of Tomorrow
|5:12
|C1
|New Frontier
|5:04
|C2
|Paschendale
|8:27
|C3
|Face In The Sand
|6:31
|D1
|Age Of Innocence
|6:10
|D2
|Journeyman
|7:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Достоинства:
Качественное издание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Двойной альбом знаменитой группы. Качество записи достойное, музыкальный материал на высоком уровне, ничуть не хуже предыдущих альбомов. Оформление и полиграфия выше всяких похвал. Соответственно рекомендую к приобретению.
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественное издание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Двойной альбом знаменитой группы. Качество записи достойное, музыкальный материал на высоком уровне, ничуть не хуже предыдущих альбомов. Оформление и полиграфия выше всяких похвал. Соответственно рекомендую к приобретению.