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Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 146571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
5 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, Monts?gur, Dance Of Death, Gates Of Tomorrow, New Frontier, Paschendale, Face In The Sand, Age Of Innocence, Journeyman
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка

Track List

A1Wildest Dreams3:52
A2Rainmaker3:48
A3No More Lies7:21
B1Montsegur5:50
B2Dance Of Death8:36
B3Gates Of Tomorrow5:12
C1New Frontier5:04
C2Paschendale8:27
C3Face In The Sand6:31
D1Age Of Innocence6:10
D2Journeyman7:06



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка

11.03.2023
Алексей

Достоинства:
Качественное издание.

Недостатки:
НЕТ

Комментарий:
Двойной альбом знаменитой группы. Качество записи достойное, музыкальный материал на высоком уровне, ничуть не хуже предыдущих альбомов. Оформление и полиграфия выше всяких похвал. Соответственно рекомендую к приобретению.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DANCE OF DEATH
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Rainmaker, No More Lies, Monts?gur, Dance Of Death, Gates Of Tomorrow, New Frontier, Paschendale, Face In The Sand, Age Of Innocence, Journeyman
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wildest Dreams3:52
A2Rainmaker3:48
A3No More Lies7:21
B1Montsegur5:50
B2Dance Of Death8:36
B3Gates Of Tomorrow5:12
C1New Frontier5:04
C2Paschendale8:27
C3Face In The Sand6:31
D1Age Of Innocence6:10
D2Journeyman7:06


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.03.2023
Алексей

Достоинства:
Качественное издание.

Недостатки:
НЕТ

Комментарий:
Двойной альбом знаменитой группы. Качество записи достойное, музыкальный материал на высоком уровне, ничуть не хуже предыдущих альбомов. Оформление и полиграфия выше всяких похвал. Соответственно рекомендую к приобретению.


Iron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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