Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 14433
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Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE порадует каждую хозяйку наличием функции отложенного старта, которая в автоматическом режиме запустит ее работу без вашего непосредственного участия. Еще одно преимущество этой домашней помощницы – возможность выбора 1 из 9 автоматических программ. Функция блокировки не позволит маленьким детям внести изменения в установленные вами настройки работы.
Как нельзя кстати придется и встроенный дисплей, а также тактовые элементы управления, что значительно облегчит выбор параметров предстоящей работы прибора. В модели Panasonic NN-ST342MZPE вы найдете и режим размораживания, позволяющий в максимально короткое время подготовить продукты к их предстоящему приготовлению. Функция таймера приостановит работу устройства, как только истечет заданный вами временной промежуток, тем самым избавив от необходимости постоянно контролировать ход кулинарного процесса.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE порадует каждую хозяйку наличием функции отложенного старта, которая в автоматическом режиме запустит ее работу без вашего непосредственного участия. Еще одно преимущество этой домашней помощницы – возможность выбора 1 из 9 автоматических программ. Функция блокировки не позволит маленьким детям внести изменения в установленные вами настройки работы.
Как нельзя кстати придется и встроенный дисплей, а также тактовые элементы управления, что значительно облегчит выбор параметров предстоящей работы прибора. В модели Panasonic NN-ST342MZPE вы найдете и режим размораживания, позволяющий в максимально короткое время подготовить продукты к их предстоящему приготовлению. Функция таймера приостановит работу устройства, как только истечет заданный вами временной промежуток, тем самым избавив от необходимости постоянно контролировать ход кулинарного процесса.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342MZPE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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