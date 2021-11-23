OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 143574
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4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751210110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(I've Had) The Time Of My Life - Medley, Bill & Jennifer Warnes, Be My Baby - Ronettes, The, She's Like The Wind - Swayze, Patrick, Feat. Wendy Fraser, Hungry Eyes - Carmen, Eric, Stay - Williams, Maurice & The Zodiacs, Yes - Clayton, Merry, You Don't Own Me - Blow Monkeys, The, Hey Baby - Channel, Bruce, Overload - Zappacosta, Love Is Strange - Mickey & Sylvia, Where Are You Tonight? - Johnston, Tom, In The Still Of The Night - Five Satins, The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bill Medley, Jennifer Warners – (I've Had) The Time Of My Life
|A2
|The Ronettes – Be My Baby
|A3
|Patrick Swayze – She's Like The Wind
|A4
|Eric Carmen – Hungry Eyes
|A5
|Maurice Williams & The Zodiacs – Stay
|A6
|Merry Clayton – Yes
|B1
|The Blow Monkeys – You Don't Own Me
|B2
|Bruce Channel – Hey Baby
|B3
|Zappacosta – Overload
|B4
|Mickey & Sylvia – Love Is Strange
|B5
|Tom Johnston – Where Are You Tonight
|B6
|The Five Satins – In The Still Of The Night
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751210110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
DIRTY DANCING
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(I've Had) The Time Of My Life - Medley, Bill & Jennifer Warnes, Be My Baby - Ronettes, The, She's Like The Wind - Swayze, Patrick, Feat. Wendy Fraser, Hungry Eyes - Carmen, Eric, Stay - Williams, Maurice & The Zodiacs, Yes - Clayton, Merry, You Don't Own Me - Blow Monkeys, The, Hey Baby - Channel, Bruce, Overload - Zappacosta, Love Is Strange - Mickey & Sylvia, Where Are You Tonight? - Johnston, Tom, In The Still Of The Night - Five Satins, The
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Bill Medley, Jennifer Warners – (I've Had) The Time Of My Life
|A2
|The Ronettes – Be My Baby
|A3
|Patrick Swayze – She's Like The Wind
|A4
|Eric Carmen – Hungry Eyes
|A5
|Maurice Williams & The Zodiacs – Stay
|A6
|Merry Clayton – Yes
|B1
|The Blow Monkeys – You Don't Own Me
|B2
|Bruce Channel – Hey Baby
|B3
|Zappacosta – Overload
|B4
|Mickey & Sylvia – Love Is Strange
|B5
|Tom Johnston – Where Are You Tonight
|B6
|The Five Satins – In The Still Of The Night
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Легендарный саундтрек проданный огромными тиражами и содержит сборник крупных хитов. Как и фильм, пластинка слушается с удовольствием. Это хорошее свежее переиздание, кто любит новенькие пластинки и цена на неё вкусная.
Недостатки:
Внутри просто оформление, хотелось бы интересных вкладышей с кадрами фильма.
Комментарий:
Цена/качество супер
OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Dirty Dancing (Various Artists) (0888751210110) виниловая пластинка
Достоинства:
Легендарный саундтрек проданный огромными тиражами и содержит сборник крупных хитов. Как и фильм, пластинка слушается с удовольствием. Это хорошее свежее переиздание, кто любит новенькие пластинки и цена на неё вкусная.
Недостатки:
Внутри просто оформление, хотелось бы интересных вкладышей с кадрами фильма.
Комментарий:
Цена/качество супер