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Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Виниловая пластинка Boney M., Nightflight To Venus (0889854092511)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка

Track List

A1Nightflight To Venus5:15
A2Rasputin5:10
A3Painter Man3:45
A4He Was A Steppenwolf6:13
A5King Of The Road3:26
B1Rivers Of Babylon5:00
B2Voodoonight4:20
B3Brown Girl In The Ring4:00
B4Never Change Lovers In The Middle Of The Night5:12
B5Heart Of Gold4:05

Отзывы о товаре Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка

11.10.2023
Михаил

Достоинства:
Приятное издание.
Качество на хорошем уровне.
Звук хороший.

Недостатки:
нет
21.09.2021
Юрий

Достоинства:
Качественно изготовленный диск, хоть и не идеальный, но довольно ровный. Отсутствуют щелчки и прочий посторонний шум. Качественная запись далёкого 1978 года. Мелодичная музыка в прекрасном исполнении. Плотный картонный внешний конверт с качественной полиграфией.

Недостатки:
Бумажный внутренний конверт, полиэтиленовый отсутствует.

Комментарий:
Второй диск Boney M после купленного ранее в Котофото Boney M & friends. Скромно оформленный, не "тяжёлый" (140г), но и цена у него невысокая. Хорошая покупка для поклонников Boney M. Правда, Boney M & friends мне понравился больше, т.к. состоит только из "хитов" (но не всех, конечно).
31.03.2020
Виталий

Достоинства:
Приемлемая цена на данный альбом и быстрая бесплатная доставка)

Комментарий:
Приемлемая цена,отличная запись от Sony Music,заказываю Бони М дальше)



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Nightflight To Venus5:15
A2Rasputin5:10
A3Painter Man3:45
A4He Was A Steppenwolf6:13
A5King Of The Road3:26
B1Rivers Of Babylon5:00
B2Voodoonight4:20
B3Brown Girl In The Ring4:00
B4Never Change Lovers In The Middle Of The Night5:12
B5Heart Of Gold4:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.10.2023
Михаил

Достоинства:
Приятное издание.
Качество на хорошем уровне.
Звук хороший.

Недостатки:
нет
21.09.2021
Юрий

Достоинства:
Качественно изготовленный диск, хоть и не идеальный, но довольно ровный. Отсутствуют щелчки и прочий посторонний шум. Качественная запись далёкого 1978 года. Мелодичная музыка в прекрасном исполнении. Плотный картонный внешний конверт с качественной полиграфией.

Недостатки:
Бумажный внутренний конверт, полиэтиленовый отсутствует.

Комментарий:
Второй диск Boney M после купленного ранее в Котофото Boney M & friends. Скромно оформленный, не "тяжёлый" (140г), но и цена у него невысокая. Хорошая покупка для поклонников Boney M. Правда, Boney M & friends мне понравился больше, т.к. состоит только из "хитов" (но не всех, конечно).
31.03.2020
Виталий

Достоинства:
Приемлемая цена на данный альбом и быстрая бесплатная доставка)

Комментарий:
Приемлемая цена,отличная запись от Sony Music,заказываю Бони М дальше)


Boney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластинка – стоимость товара 2500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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