Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный, 134194
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Количество SIM-карт
2
Срок службы товара
2 года
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 134194
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4 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Комплектация
смартфон, USB кабель, наушники, сетевой адаптер
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Частота процессора, МГц
1300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
2
Камера, МП
13
Bluetooth
4
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
330
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный
Внешний вид: мелкие царапины, потертости на корпусе и дисплее
Комплектность: аппарат, ЗУ, USB шнур, проводная гарнитура, руководство, оригинальная упаковка
Причина уценки: Отремонтирован - замена платы, новый imei
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Теги товара: Белый, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Белый, Две SIM-карты
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Бренд
Acer
Тип товара
Смартфон
Причина уценки
Отремонтирован - замена платы, новый imei
Комплектация
смартфон, USB кабель, наушники, сетевой адаптер
Линейка
Acer Liquid Jade S55
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
5
Разрешение экрана
1280x720
Процессор
MediaTek MT6582
Частота процессора, МГц
1300
Количество ядер
4
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
1
Встроенная память
16
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
2
Камера, МП
13
Bluetooth
4
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
330
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Внешний вид: мелкие царапины, потертости на корпусе и дисплее
Комплектность: аппарат, ЗУ, USB шнур, проводная гарнитура, руководство, оригинальная упаковка
Причина уценки: Отремонтирован - замена платы, новый imei
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Белый, Две SIM-карты
Уцененный товар Смартфон Acer Liquid Jade S55 White уцененный - стоимость товара 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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