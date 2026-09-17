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Акустическая система Gembird SPK-201 купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Gembird SPK-201

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Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 1
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 2
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 3
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 4
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 5
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 6
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 7
Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Питание
от USB
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 1
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 2
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 3
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 4
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 5
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 6
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 7
  • Акустическая система Gembird SPK-201 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121025
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Питание
от USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Акустическая система Gembird SPK-201

Gembird SPK-201 подходит для использования с нетбуками, ноутбуками и ПК. Регулятор громкости, расположенный на кабеле. Колонки подключаются к 3.5 мм разъему звуковой платы, а питаются от USB порта компьютера.

Отзывы о товаре Акустическая система Gembird SPK-201




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
5
Количество полос
1
Входы
mini jack
Выходы
нет
Bluetooth
нет
Разъем для подключения наушников
нет
Питание
от USB
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Gembird SPK-201 подходит для использования с нетбуками, ноутбуками и ПК. Регулятор громкости, расположенный на кабеле. Колонки подключаются к 3.5 мм разъему звуковой платы, а питаются от USB порта компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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