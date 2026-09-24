Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)
Портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти micro SD
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 850 руб. 5 999 руб.963 руб. в СплитАкустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитАкустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
-
В наличииЦена 9 840 руб.2460 руб. в СплитАкустическая система Dialog AO-210 Black
-
В наличииЦена 21 210 руб.5303 руб. в СплитАкустическая система Sven MC-30
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Отзывы о товаре Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)