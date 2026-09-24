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Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)

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Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 1
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 2
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 3
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 4
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 5
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 6
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 7
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 8
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 9
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 1
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 2
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 3
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 4
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 5
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 6
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 7
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 8
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 9
  • Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
11.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 1500 мАч
Назначение
бытовое
Ширина, см
28.7
Комплектация
аудиосистема, AUX-кабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, micro-USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, кг.
1.19

Описание товара Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)

Портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти micro SD

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
11.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 1500 мАч
Назначение
бытовое
Ширина, см
28.7
Комплектация
аудиосистема, AUX-кабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Развернуть
Входы
AUX, micro-USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти micro SD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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