Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255971
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Описание товара Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный
Компания SVEN выпустила акустическую систему 2.0 в деревянном корпусе - SPS-575. Цена модели не ударит по карману – практичная и качественная акустика станет удачной покупкой для дома или хорошим подарком для друзей и близких. Двухполосная акустическая система 2.0 SVEN SPS-575 выполнена в классическом дизайне. Благодаря встроенному ВЧ-излучателю новинка детально и реалистично воспроизводит высокие частоты. Корпус модели выполнен из дерева, что также положительно сказывается на качестве звучания. Сбоку на правой колонке расположен удобный регулятор громкости. Модель подключается к ПК и ноутбуку через USB-порт и может питаться от сети через 5V DC-адаптер. SPS-575 – недорогое и добротное решение для дома и офиса. Колонки хорошо справляются с воспроизведением музыки, озвучиванием видео и игр.
Компания SVEN выпустила акустическую систему 2.0 в деревянном корпусе - SPS-575. Цена модели не ударит по карману – практичная и качественная акустика станет удачной покупкой для дома или хорошим подарком для друзей и близких. Двухполосная акустическая система 2.0 SVEN SPS-575 выполнена в классическом дизайне. Благодаря встроенному ВЧ-излучателю новинка детально и реалистично воспроизводит высокие частоты. Корпус модели выполнен из дерева, что также положительно сказывается на качестве звучания. Сбоку на правой колонке расположен удобный регулятор громкости. Модель подключается к ПК и ноутбуку через USB-порт и может питаться от сети через 5V DC-адаптер. SPS-575 – недорогое и добротное решение для дома и офиса. Колонки хорошо справляются с воспроизведением музыки, озвучиванием видео и игр.
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