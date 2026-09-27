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Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный

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Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 1
Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 2
Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 3
Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 4
Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 5
Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 1
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 2
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 3
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 4
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 5
  • Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255971
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Назначение
компьютерная
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
Диаметр ВЧ-динамика
есть
Диаметр НЧ-динамика
есть
Количество полос
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х14
Вес, г.
131

Описание товара Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный

Компания SVEN выпустила акустическую систему 2.0 в деревянном корпусе - SPS-575. Цена модели не ударит по карману – практичная и качественная акустика станет удачной покупкой для дома или хорошим подарком для друзей и близких. Двухполосная акустическая система 2.0 SVEN SPS-575 выполнена в классическом дизайне. Благодаря встроенному ВЧ-излучателю новинка детально и реалистично воспроизводит высокие частоты. Корпус модели выполнен из дерева, что также положительно сказывается на качестве звучания. Сбоку на правой колонке расположен удобный регулятор громкости. Модель подключается к ПК и ноутбуку через USB-порт и может питаться от сети через 5V DC-адаптер. SPS-575 – недорогое и добротное решение для дома и офиса. Колонки хорошо справляются с воспроизведением музыки, озвучиванием видео и игр.

Отзывы о товаре Акустическая система Sven SPS-575 2.0 черный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Назначение
компьютерная
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
Диаметр ВЧ-динамика
есть
Диаметр НЧ-динамика
есть
Количество полос
2
Страна производитель
Китай
Описание
Компания SVEN выпустила акустическую систему 2.0 в деревянном корпусе - SPS-575. Цена модели не ударит по карману – практичная и качественная акустика станет удачной покупкой для дома или хорошим подарком для друзей и близких. Двухполосная акустическая система 2.0 SVEN SPS-575 выполнена в классическом дизайне. Благодаря встроенному ВЧ-излучателю новинка детально и реалистично воспроизводит высокие частоты. Корпус модели выполнен из дерева, что также положительно сказывается на качестве звучания. Сбоку на правой колонке расположен удобный регулятор громкости. Модель подключается к ПК и ноутбуку через USB-порт и может питаться от сети через 5V DC-адаптер. SPS-575 – недорогое и добротное решение для дома и офиса. Колонки хорошо справляются с воспроизведением музыки, озвучиванием видео и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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