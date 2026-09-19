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Акустическая система Edifier R1280DBs Brown купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Edifier R1280DBs Brown

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Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 1
Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 2
Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 3
Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 4
Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 1
  • Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 2
  • Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 3
  • Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 4
  • Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
9 900 руб.  18 999 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409196
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Акустическая система
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
5.85

Описание товара Акустическая система Edifier R1280DBs Brown

Активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт, Поддержка Bluetooth v5.0, оптический, коаксиальный и два входа RCA, Регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели, Беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука, Калиброванный фронтальный порт фазоинвертора, Возможность подключения дополнительного сабвуфера, 100% деревянный MDF корпус для минимизации акустического резонанса

Отзывы о товаре Акустическая система Edifier R1280DBs Brown




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Акустическая система
Описание
Активная АС с общей выходной мощностью 42 Вт, Поддержка Bluetooth v5.0, оптический, коаксиальный и два входа RCA, Регуляторы громкости, низких и высоких частот расположены на боковой панели, Беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука, Калиброванный фронтальный порт фазоинвертора, Возможность подключения дополнительного сабвуфера, 100% деревянный MDF корпус для минимизации акустического резонанса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Edifier R1280DBs Brown - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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