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Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT купить с доставкой в Москве
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Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT

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Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 1
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 2
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 3
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 4
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 5
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 6
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 7
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 8
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 9
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 10
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 11
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 12
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 13
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 14
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 15
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
60
Питание
от сети
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 1
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 2
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 3
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 4
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 5
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 6
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 7
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 8
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 9
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 10
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 11
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 12
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 13
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 14
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 15
  • Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Пульт ДУ
в комплекте
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
60
Диаметр ВЧ-динамика
76
Диаметр НЧ-динамика
165
Количество полос
2
Радио
Да
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Входы
Jack 3.5
USB
1
microSD
Да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х25
Вес, кг.
5

Описание товара Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT

Hyundai H-MS1403 – это качественная современная микросистема, которая выдаёт чистый и сбалансированный звук. Суммарная мощность двух стереоколонок данной модели составляет 60 Вт, а пиковая выходная – 120 Вт. Динамиков в комплекте два, так что они полностью погружают в звучание музыкального центра. Колонки обеспечивают все необходимые частоты и звучат гармонично. Они подходят для прослушивания любых жанров музыки. Для соединения с источниками воспроизведения прибор оснащён беспроводным протоколом Bluetooth версии 5.0. Он позволяет быстро и без потерь качества передавать данные на Hyundai H-MS1403 и синхронизироваться со сторонней техникой. Также к устройству можно подключить флеш-накопитель памяти, для него имеется соответствующий разъём. Кроме того, с системой можно соединиться и посредством простого AUX-кабеля, такой вход тоже имеется на её корпусе. Hyundai H-MS1403 поддерживает воспроизведение аудио различных форматов и с карт памяти типа SD. Для этого у него есть встроенный картридер. Если поблизости нет подходящего источника, в Hyundai H-MS1403 предусмотрен FM-тюнер. В наборе с Hyundai H-MS1403 поставляется пульт дистанционного управления. Он позволяет переключать режимы работы прибора, источники и менять множество других опций, не подходя к центру. Основные органы управления вынесены и на переднюю панель данной модели: там есть громкость, кнопка включения/выключения и смены источника сигнала, плей/сканирование, а также клавиши для переключения треков. Над ними расположен яркий светодиодный дисплей, который помогает взаимодействовать с устройством. Лаконичный чёрный дизайн корпуса, небольшой вес и его скромные габариты позволят Hyundai H-MS1403 выгодно вписаться в любое помещение. Даже туда, где пространство ограничено.

Отзывы о товаре Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Пульт ДУ
в комплекте
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
60
Диаметр ВЧ-динамика
76
Диаметр НЧ-динамика
165
Количество полос
2
Радио
Да
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Входы
Jack 3.5
Развернуть
USB
1
microSD
Да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-MS1403 – это качественная современная микросистема, которая выдаёт чистый и сбалансированный звук. Суммарная мощность двух стереоколонок данной модели составляет 60 Вт, а пиковая выходная – 120 Вт. Динамиков в комплекте два, так что они полностью погружают в звучание музыкального центра. Колонки обеспечивают все необходимые частоты и звучат гармонично. Они подходят для прослушивания любых жанров музыки. Для соединения с источниками воспроизведения прибор оснащён беспроводным протоколом Bluetooth версии 5.0. Он позволяет быстро и без потерь качества передавать данные на Hyundai H-MS1403 и синхронизироваться со сторонней техникой. Также к устройству можно подключить флеш-накопитель памяти, для него имеется соответствующий разъём. Кроме того, с системой можно соединиться и посредством простого AUX-кабеля, такой вход тоже имеется на её корпусе. Hyundai H-MS1403 поддерживает воспроизведение аудио различных форматов и с карт памяти типа SD. Для этого у него есть встроенный картридер. Если поблизости нет подходящего источника, в Hyundai H-MS1403 предусмотрен FM-тюнер. В наборе с Hyundai H-MS1403 поставляется пульт дистанционного управления. Он позволяет переключать режимы работы прибора, источники и менять множество других опций, не подходя к центру. Основные органы управления вынесены и на переднюю панель данной модели: там есть громкость, кнопка включения/выключения и смены источника сигнала, плей/сканирование, а также клавиши для переключения треков. Над ними расположен яркий светодиодный дисплей, который помогает взаимодействовать с устройством. Лаконичный чёрный дизайн корпуса, небольшой вес и его скромные габариты позволят Hyundai H-MS1403 выгодно вписаться в любое помещение. Даже туда, где пространство ограничено.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT - стоимость товара 6760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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