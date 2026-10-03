Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645327
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RGB-подсветка, караоке, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
28.9
Комплектация
аудиосистема, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
Количество полос
2
Входы
микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х29
Вес, кг.
11.2
Описание товара Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT
Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL5S мощностью 200 Вт выполнена в виде большой колонки с USB-проигрывателем. Акустика оборудована большим 6.5-дюймовым НЧ-динамиком и двумя купольными 2.5-дюймовых твиттерами для воспроизведения высоких частот. Благодаря этому колонка воспроизводит мощный сбалансированный звук, заполняя большое пространство. При минимальной громкости вы сможете ощутить глубину звучания басов. НЧ-динамик выделен кольцевой подсветкой, которая украшает корпус.Колонка LG XBOOM XL5S использует Bluetooth-канал для соединения с мобильными устройствами. С установкой приложения LG XBOOM становятся доступными любые настройки звука и эффектов подсветки. Для гитары и микрофона на корпусе аудиосистемы предусмотрены входы, что наряду с функцией «Караоке» делает колонку незаменимой для веселых вечеринок. Встроенный аккумулятор позволяет акустике звучать в течение 12 часов непрерывно при условии отключения подсветки и установки 50% громкости.
RGB-подсветка, караоке, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
28.9
Комплектация
аудиосистема, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
Количество полос
2
Входы
микрофон, гитара
Развернуть
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL5S мощностью 200 Вт выполнена в виде большой колонки с USB-проигрывателем. Акустика оборудована большим 6.5-дюймовым НЧ-динамиком и двумя купольными 2.5-дюймовых твиттерами для воспроизведения высоких частот. Благодаря этому колонка воспроизводит мощный сбалансированный звук, заполняя большое пространство. При минимальной громкости вы сможете ощутить глубину звучания басов. НЧ-динамик выделен кольцевой подсветкой, которая украшает корпус.Колонка LG XBOOM XL5S использует Bluetooth-канал для соединения с мобильными устройствами. С установкой приложения LG XBOOM становятся доступными любые настройки звука и эффектов подсветки. Для гитары и микрофона на корпусе аудиосистемы предусмотрены входы, что наряду с функцией «Караоке» делает колонку незаменимой для веселых вечеринок. Встроенный аккумулятор позволяет акустике звучать в течение 12 часов непрерывно при условии отключения подсветки и установки 50% громкости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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