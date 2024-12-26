Акустическая система Edifier R2000DB Brown
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Акустическая система Edifier R2000DB Brown
Эстетически совершенный корпус в классической отделке под дерево. Высокопроизводительный цифровой тракт с биампингом. Наличие цифрового оптического и коаксиального входа позволяет легко подключить систему к современным телевизорам, компьютерам, игровым приставкам и HD плеерам. Для подключения к аналоговым источникам сигнала имеются два независимых входа RCA. Выдающаяся детализация звуков с новым 25мм высокочастотным динамиком получившим заводское название Орлиный Глаз. Многофункциональный беспроводной пульт управления системой удобно ложится в руки. На задней панели активной колонки смонтированы высококачественные поворотные регуляторы.
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Достоинства:
Комментарий:
В целом мне зашли. Звук четкий и относительно чистый за эти деньги. Громкости мне маловато,но на комнату в принципе хватает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, звучание хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Звучит просто отменно, цена-качество. Да не хватает сабвуфера, ну его докупить можно
Достоинства:
Комментарий:
Для своего размера и помещения 10-12 кв. м. колонки играют хорошо. Регулятор низких частот приемлемо до 60 %, высоких – максимум. Мне кажется, что присутствует высокочастотный шум, который не убирается регулятором. Вайфай работает чётко. Вообщем, колонки не для музыкальных гурманов, а для средних потребителей. Твёрдая четвёрка с наличием блютуза. Кто-кто здесь сравнивал по качеству с Радиотехникой АС-90 с усилителем Амфитон - это смешно. Микролабы такого же размера и выносным усилителем лучше звучали, чем EDIFIER.
Достоинства:
Комментарий:
Фильмы на проекторе норм. Если включать на нем же ютуб или с телефона музыку, то блютуз подводит. Тормозит
Достоинства:
Комментарий:
тяжелые и сверху не горизонтально - ничего не положить :)
Достоинства:
Комментарий:
Может ожидал большего от колонок, но восторга не было. Скажу так что для пк хватит точно , фильмы игры и.т.д До этого стояли гениус старье там 8 ватт всего и они тише всего лишь в 2 раза и басов нет. Решайте сами кто любит долбежник без саба не понравится!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил ПК, Айфон, LG Smart TV по Bluetooth. Всё работает. Звук (для этих целей) достойный. Заказал подвесные полочки для интерьера, подлиннее оптический кабель и RCA аудио конвертер из "оптики" в RCA. Подключу TV по "оптике", качество звука должно повыситься. Понятно, что не для меломанов, но для повышения качества имеющейся аппаратуры рекомендую (если есть лишние денежки, конечно).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук за почти адекватную стоимость. Пару дней прогреваются, а потом звук становится лучше.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравились низкие частоты умеренные против 1280 звучание поприятнее в тех немножко завышены басы как мне показалось
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук , громкие , блютуз радует
Достоинства:
Комментарий:
Впринципе на видео все показал отличные колонки дорого но вариантов мало .
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой скол лакового покрытия на одной колонке (на качество звука не влияет). Слушаю в основном танцевальную музыку через я.музыка, колонки подключены к ПК через встроенную звуковуху. Подключал к телефону через блютуз, регулировка громкости звука надо производить в двух местах (с телефона и колонок), не совсем удобно, могли бы сделать регулировку звука с телефона, как это реализовано в портативных колонках.
Достоинства:
Комментарий:
ничего сверх естественного в качестве звука я не услышал ,по мне так маловато верхов ,поэтому я их выкрутил сразу на всю ,а так колонки как колонки ,свены за 3000 тыс рублей играют не хуже ,но у этих внешка красивая )к покупке советую кому не жалко десятки а так смотрите по бюджету .брал за 9300
Достоинства:
Комментарий:
Уж и сам не помню сколько колонок разных у меня было, но чтоб такое качество звука от двухполосок, - не припомню. Стойкое ощущение что играют более дорогие, и куда бОльших размеров колонки. Тембр НЧ, ВЧ в среднем положении, подключение по блютуз, - всего хватает. Звук, внешний вид, качество изготовления, - всё на высоте! На тихой громкости тоже ничего никуда не пропадает, всё как положено бУхает и цикает.)))
Отзывы о товаре Акустическая система Edifier R2000DB Brown
Достоинства:
Комментарий:
В целом мне зашли. Звук четкий и относительно чистый за эти деньги. Громкости мне маловато,но на комнату в принципе хватает
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, звучание хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Звучит просто отменно, цена-качество. Да не хватает сабвуфера, ну его докупить можно
Достоинства:
Комментарий:
Для своего размера и помещения 10-12 кв. м. колонки играют хорошо. Регулятор низких частот приемлемо до 60 %, высоких – максимум. Мне кажется, что присутствует высокочастотный шум, который не убирается регулятором. Вайфай работает чётко. Вообщем, колонки не для музыкальных гурманов, а для средних потребителей. Твёрдая четвёрка с наличием блютуза. Кто-кто здесь сравнивал по качеству с Радиотехникой АС-90 с усилителем Амфитон - это смешно. Микролабы такого же размера и выносным усилителем лучше звучали, чем EDIFIER.
Достоинства:
Комментарий:
Фильмы на проекторе норм. Если включать на нем же ютуб или с телефона музыку, то блютуз подводит. Тормозит
Достоинства:
Комментарий:
тяжелые и сверху не горизонтально - ничего не положить :)
Достоинства:
Комментарий:
Может ожидал большего от колонок, но восторга не было. Скажу так что для пк хватит точно , фильмы игры и.т.д До этого стояли гениус старье там 8 ватт всего и они тише всего лишь в 2 раза и басов нет. Решайте сами кто любит долбежник без саба не понравится!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил ПК, Айфон, LG Smart TV по Bluetooth. Всё работает. Звук (для этих целей) достойный. Заказал подвесные полочки для интерьера, подлиннее оптический кабель и RCA аудио конвертер из "оптики" в RCA. Подключу TV по "оптике", качество звука должно повыситься. Понятно, что не для меломанов, но для повышения качества имеющейся аппаратуры рекомендую (если есть лишние денежки, конечно).
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук за почти адекватную стоимость. Пару дней прогреваются, а потом звук становится лучше.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравились низкие частоты умеренные против 1280 звучание поприятнее в тех немножко завышены басы как мне показалось
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук , громкие , блютуз радует
Достоинства:
Комментарий:
Впринципе на видео все показал отличные колонки дорого но вариантов мало .
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой скол лакового покрытия на одной колонке (на качество звука не влияет). Слушаю в основном танцевальную музыку через я.музыка, колонки подключены к ПК через встроенную звуковуху. Подключал к телефону через блютуз, регулировка громкости звука надо производить в двух местах (с телефона и колонок), не совсем удобно, могли бы сделать регулировку звука с телефона, как это реализовано в портативных колонках.
Достоинства:
Комментарий:
ничего сверх естественного в качестве звука я не услышал ,по мне так маловато верхов ,поэтому я их выкрутил сразу на всю ,а так колонки как колонки ,свены за 3000 тыс рублей играют не хуже ,но у этих внешка красивая )к покупке советую кому не жалко десятки а так смотрите по бюджету .брал за 9300
Достоинства:
Комментарий:
Уж и сам не помню сколько колонок разных у меня было, но чтоб такое качество звука от двухполосок, - не припомню. Стойкое ощущение что играют более дорогие, и куда бОльших размеров колонки. Тембр НЧ, ВЧ в среднем положении, подключение по блютуз, - всего хватает. Звук, внешний вид, качество изготовления, - всё на высоте! На тихой громкости тоже ничего никуда не пропадает, всё как положено бУхает и цикает.)))