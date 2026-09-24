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Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный купить с доставкой в Москве
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Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный

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Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 1
Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 2
Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 3
Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 4
Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 5
Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
есть
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
100
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 1
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 2
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 3
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 4
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 5
  • Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
8 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
есть
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
100
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
USB, microSD
Bluetooth
есть
USB
1
microSD
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х45
Вес, кг.
4.5

Описание товара Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный

Акустическая система Sven — это современное решение для любителей качественного звука и стильного дизайна. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и долговечность устройства, а вес в 4,5 кг делает его достаточно портативным для перемещения в пределах дома или офиса. Система оснащена двумя динамиками и обладает двухполосной конструкцией, что обеспечивает эффективное воспроизведение широкого диапазона звуков. Максимальная мощность в 100 Вт позволяет насладиться насыщенным и мощным звуком, который заполнит любое помещение. Для любителей радио предусмотрен FM-тюнер с диапазоном частот от 87.5 до 108.0 МГц. С помощью встроенного Bluetooth-модуля вы легко можете подключать свои устройства для беспроводного воспроизведения музыки. Также предусмотрена поддержка microSD-карт, что добавляет удобства при прослушивании любимых треков. Управлять системой можно с помощью удобного пульта дистанционного управления. Наличие дисплея упрощает навигацию и настройку параметров воспроизведения, делая использование еще более комфортным. Акустическая система Sven сочетает в себе функциональность, мощность и современный дизайн, что делает ее отличным выбором для ценителей качественного звука.

Отзывы о товаре Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
есть
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
100
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5 - 108.0 МГц
Входы
USB, microSD
Bluetooth
есть
USB
1
microSD
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Sven — это современное решение для любителей качественного звука и стильного дизайна. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и долговечность устройства, а вес в 4,5 кг делает его достаточно портативным для перемещения в пределах дома или офиса. Система оснащена двумя динамиками и обладает двухполосной конструкцией, что обеспечивает эффективное воспроизведение широкого диапазона звуков. Максимальная мощность в 100 Вт позволяет насладиться насыщенным и мощным звуком, который заполнит любое помещение. Для любителей радио предусмотрен FM-тюнер с диапазоном частот от 87.5 до 108.0 МГц. С помощью встроенного Bluetooth-модуля вы легко можете подключать свои устройства для беспроводного воспроизведения музыки. Также предусмотрена поддержка microSD-карт, что добавляет удобства при прослушивании любимых треков. Управлять системой можно с помощью удобного пульта дистанционного управления. Наличие дисплея упрощает навигацию и настройку параметров воспроизведения, делая использование еще более комфортным. Акустическая система Sven сочетает в себе функциональность, мощность и современный дизайн, что делает ее отличным выбором для ценителей качественного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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