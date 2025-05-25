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Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный

26 Отзывы
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Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 1
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 2
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 3
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 4
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 5
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 6
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 7
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 8
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
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  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 2
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 3
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 4
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 5
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 6
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 7
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 8
  • Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255947
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
0
Регулировка тембра
да
Ширина, см
0
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х20
Вес, кг.
7.7

Описание товара Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный

Многофункциональная акустическая система с Bluetooth, проигрывателем USB/SD, FM-радио, дисплеем, пульт ДУ. Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти. Встроенное FM-радио. LED-дисплей. Встроенные часы. Возможность настенного крепления сателлитов. Двухполосные сателлиты для детального и четкого воспроизведения высоких частот. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).

Отзывы о товаре Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая система. Но чудо ждать от нее не стоит)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. У нас все работает мы остались довольны. Звучание мягкое хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в отличном состоянии. Все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, всё работает, на корпусе не большая царапина
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
сильно греется в режиме ожидания, режет высокие частоты, явно далеко до 20000 заявленных
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для компьютерных колонок звук хороший за такую цену. Очень порадовала новая функция запоминания настройки громкости после выключения питания, в старых моделях этого не было. На максимальной громкости звук может немного хрепеть, если аудио низкого качества, с таким столкнулся только раз за время пользования. Для повседневного использования не считаю это недостатком, обычно хватает громкости чуть выше среднего
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось звучание,бас хороший даже пол немного вибрирует,высокие и средние частоты играют приятно,бассом их не забивает.покупкой очень доволен,стоят своих денег однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличное приобретение! то что и ожидал! всё работает! звук отличный на 5+!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная для меня система за 13к. Раньше пользовался двумя колонками по 3 Вт, а как поменял систему понял что я в раю. Фанатам электронщины и исскуственных бассов понравятся 101%. Подключение крайне простое, я не имеющий отношений с таким форматом систем разобрался за пару минут по инструкции внутри комплекта. Система тестировалась на треках H8.HOOD, FORTUNA 812, Фонк(как жанр, Far Away, Mana Break и т.д), синтвейв (Sea Of feelings 2(lowx), Drug Love(Lowx). Бассы: использовал на 10(макс значение) в комнате вибрировал пол, а чай из кружки пытался агрессивно сбежать. Они мощные, довольно крепкие и тяжёлые, придают огромный вес звучанию. Колонки наверное неплохие, звук чистый и громко играют, от них ничего не нужно. Имеется очень качественная и выраженная бочка(характерный "туц" или "пф" в музыке) в треках от которой хочется раскачаться не только в кресле но и раскачать всех своих соседей. Что касается материалов все выглядит качественно, лицевая часть выполнена из пластика(который довольно быстро пачкается). Рекомендую к покупке однозначно, на все 101%.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бассы хорошие, объёмный звук, очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Рустам Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Громкость кайф, колонки кайф, всё кайф 10 из 10
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки хорошие. Но звук ожидали громче.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая , качественная техника , лучше на мой взгляд , чем саунд бар .
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали брату в подарок. Вот, что он пишет: Колонки отличные, звук очень мощный и качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги звук просто бомба, впечаталяют.Давно хотел такие колонки.PS Спасибо прадовцу за колонки. СГОРЕЛА КОЛОНКА ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ОСТАЛОСЬ В ПОЖАРЕ ЖАЛКО
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Работает отлично. Качественный звук.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Сын в восторге! Брали для барабанов, вполне себе справляется
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Любовь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки оставили хорошее впечатления,жаль камера телефона не передаёт хорошую акустику.Достойные ,товар соответствует ожиданиям.Для комнаты звук достойный,для залов не знаю.Басы в меру нормальные,конечно не концертные но для рядового человека очень даже не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание у данной акустики не плохое в общем всё полностью устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую , как дополнение к телевизору , ну и наверное к компу тоже будет отлично .
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Димитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, единственное нужно понимать, что 80 Ватт "китайских" не соответствует мощности звука советской аудио аппратуры. Все режимы рабочие, удобный пульт дистанционного управления. Настройка часов сохраняется даже через несколько дней простоя.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
цена - качество соответствует, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно Басс очень хороший Соседи пока..
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук неожиданно хорош. На громкости не дребезжит. Басов достаточно и мягкие. Помещение до 25 квадратов наполняет чётким звуком. Ранее видел негативные видео обзоры, не соглашусь.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё что нужно мене в них есть
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер громкое звучание! Рекомендую!!!!!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
0
Регулировка тембра
да
Ширина, см
0
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная акустическая система с Bluetooth, проигрывателем USB/SD, FM-радио, дисплеем, пульт ДУ. Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти. Встроенное FM-радио. LED-дисплей. Встроенные часы. Возможность настенного крепления сателлитов. Двухполосные сателлиты для детального и четкого воспроизведения высоких частот. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая система. Но чудо ждать от нее не стоит)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. У нас все работает мы остались довольны. Звучание мягкое хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен в отличном состоянии. Все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, всё работает, на корпусе не большая царапина
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
сильно греется в режиме ожидания, режет высокие частоты, явно далеко до 20000 заявленных
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для компьютерных колонок звук хороший за такую цену. Очень порадовала новая функция запоминания настройки громкости после выключения питания, в старых моделях этого не было. На максимальной громкости звук может немного хрепеть, если аудио низкого качества, с таким столкнулся только раз за время пользования. Для повседневного использования не считаю это недостатком, обычно хватает громкости чуть выше среднего
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось звучание,бас хороший даже пол немного вибрирует,высокие и средние частоты играют приятно,бассом их не забивает.покупкой очень доволен,стоят своих денег однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличное приобретение! то что и ожидал! всё работает! звук отличный на 5+!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная для меня система за 13к. Раньше пользовался двумя колонками по 3 Вт, а как поменял систему понял что я в раю. Фанатам электронщины и исскуственных бассов понравятся 101%. Подключение крайне простое, я не имеющий отношений с таким форматом систем разобрался за пару минут по инструкции внутри комплекта. Система тестировалась на треках H8.HOOD, FORTUNA 812, Фонк(как жанр, Far Away, Mana Break и т.д), синтвейв (Sea Of feelings 2(lowx), Drug Love(Lowx). Бассы: использовал на 10(макс значение) в комнате вибрировал пол, а чай из кружки пытался агрессивно сбежать. Они мощные, довольно крепкие и тяжёлые, придают огромный вес звучанию. Колонки наверное неплохие, звук чистый и громко играют, от них ничего не нужно. Имеется очень качественная и выраженная бочка(характерный "туц" или "пф" в музыке) в треках от которой хочется раскачаться не только в кресле но и раскачать всех своих соседей. Что касается материалов все выглядит качественно, лицевая часть выполнена из пластика(который довольно быстро пачкается). Рекомендую к покупке однозначно, на все 101%.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бассы хорошие, объёмный звук, очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Рустам Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Громкость кайф, колонки кайф, всё кайф 10 из 10
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки хорошие. Но звук ожидали громче.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая , качественная техника , лучше на мой взгляд , чем саунд бар .
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брали брату в подарок. Вот, что он пишет: Колонки отличные, звук очень мощный и качественный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги звук просто бомба, впечаталяют.Давно хотел такие колонки.PS Спасибо прадовцу за колонки. СГОРЕЛА КОЛОНКА ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ОСТАЛОСЬ В ПОЖАРЕ ЖАЛКО
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Работает отлично. Качественный звук.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Сын в восторге! Брали для барабанов, вполне себе справляется
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Любовь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки оставили хорошее впечатления,жаль камера телефона не передаёт хорошую акустику.Достойные ,товар соответствует ожиданиям.Для комнаты звук достойный,для залов не знаю.Басы в меру нормальные,конечно не концертные но для рядового человека очень даже не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание у данной акустики не плохое в общем всё полностью устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую , как дополнение к телевизору , ну и наверное к компу тоже будет отлично .
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Димитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, единственное нужно понимать, что 80 Ватт "китайских" не соответствует мощности звука советской аудио аппратуры. Все режимы рабочие, удобный пульт дистанционного управления. Настройка часов сохраняется даже через несколько дней простоя.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
цена - качество соответствует, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно Басс очень хороший Соседи пока..
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук неожиданно хорош. На громкости не дребезжит. Басов достаточно и мягкие. Помещение до 25 квадратов наполняет чётким звуком. Ранее видел негативные видео обзоры, не соглашусь.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё что нужно мене в них есть
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер громкое звучание! Рекомендую!!!!!


Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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