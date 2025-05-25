Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
0
Регулировка тембра
да
Ширина, см
0
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х20
Вес, кг.
7.7
Описание товара Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный
Многофункциональная акустическая система с Bluetooth, проигрывателем USB/SD, FM-радио, дисплеем, пульт ДУ. Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти. Встроенное FM-радио. LED-дисплей. Встроенные часы. Возможность настенного крепления сателлитов. Двухполосные сателлиты для детального и четкого воспроизведения высоких частот. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
0
Регулировка тембра
да
Ширина, см
0
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
80
Диапазон частот FM
87,5-108,0 МГц
Страна производитель
Китай
Многофункциональная акустическая система с Bluetooth, проигрывателем USB/SD, FM-радио, дисплеем, пульт ДУ. Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти. Встроенное FM-радио. LED-дисплей. Встроенные часы. Возможность настенного крепления сателлитов. Двухполосные сателлиты для детального и четкого воспроизведения высоких частот. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая система. Но чудо ждать от нее не стоит)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. У нас все работает мы остались довольны. Звучание мягкое хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в отличном состоянии. Все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, всё работает, на корпусе не большая царапина
Достоинства:
Комментарий:
сильно греется в режиме ожидания, режет высокие частоты, явно далеко до 20000 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
Для компьютерных колонок звук хороший за такую цену. Очень порадовала новая функция запоминания настройки громкости после выключения питания, в старых моделях этого не было. На максимальной громкости звук может немного хрепеть, если аудио низкого качества, с таким столкнулся только раз за время пользования. Для повседневного использования не считаю это недостатком, обычно хватает громкости чуть выше среднего
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось звучание,бас хороший даже пол немного вибрирует,высокие и средние частоты играют приятно,бассом их не забивает.покупкой очень доволен,стоят своих денег однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
отличное приобретение! то что и ожидал! всё работает! звук отличный на 5+!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная для меня система за 13к. Раньше пользовался двумя колонками по 3 Вт, а как поменял систему понял что я в раю. Фанатам электронщины и исскуственных бассов понравятся 101%. Подключение крайне простое, я не имеющий отношений с таким форматом систем разобрался за пару минут по инструкции внутри комплекта. Система тестировалась на треках H8.HOOD, FORTUNA 812, Фонк(как жанр, Far Away, Mana Break и т.д), синтвейв (Sea Of feelings 2(lowx), Drug Love(Lowx). Бассы: использовал на 10(макс значение) в комнате вибрировал пол, а чай из кружки пытался агрессивно сбежать. Они мощные, довольно крепкие и тяжёлые, придают огромный вес звучанию. Колонки наверное неплохие, звук чистый и громко играют, от них ничего не нужно. Имеется очень качественная и выраженная бочка(характерный "туц" или "пф" в музыке) в треках от которой хочется раскачаться не только в кресле но и раскачать всех своих соседей. Что касается материалов все выглядит качественно, лицевая часть выполнена из пластика(который довольно быстро пачкается). Рекомендую к покупке однозначно, на все 101%.
Достоинства:
Комментарий:
Бассы хорошие, объёмный звук, очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Громкость кайф, колонки кайф, всё кайф 10 из 10
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но звук ожидали громче.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая , качественная техника , лучше на мой взгляд , чем саунд бар .
Достоинства:
Комментарий:
Брали брату в подарок. Вот, что он пишет: Колонки отличные, звук очень мощный и качественный
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги звук просто бомба, впечаталяют.Давно хотел такие колонки.PS Спасибо прадовцу за колонки. СГОРЕЛА КОЛОНКА ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ОСТАЛОСЬ В ПОЖАРЕ ЖАЛКО
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Работает отлично. Качественный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Сын в восторге! Брали для барабанов, вполне себе справляется
Достоинства:
Комментарий:
Колонки оставили хорошее впечатления,жаль камера телефона не передаёт хорошую акустику.Достойные ,товар соответствует ожиданиям.Для комнаты звук достойный,для залов не знаю.Басы в меру нормальные,конечно не концертные но для рядового человека очень даже не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучание у данной акустики не плохое в общем всё полностью устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую , как дополнение к телевизору , ну и наверное к компу тоже будет отлично .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, единственное нужно понимать, что 80 Ватт "китайских" не соответствует мощности звука советской аудио аппратуры. Все режимы рабочие, удобный пульт дистанционного управления. Настройка часов сохраняется даже через несколько дней простоя.
Достоинства:
Комментарий:
цена - качество соответствует, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно Басс очень хороший Соседи пока..
Достоинства:
Комментарий:
Звук неожиданно хорош. На громкости не дребезжит. Басов достаточно и мягкие. Помещение до 25 квадратов наполняет чётким звуком. Ранее видел негативные видео обзоры, не соглашусь.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё что нужно мене в них есть
Достоинства:
Комментарий:
Супер громкое звучание! Рекомендую!!!!!
Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Sven MS-2250 2.1 черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая система. Но чудо ждать от нее не стоит)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свои деньги. У нас все работает мы остались довольны. Звучание мягкое хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен в отличном состоянии. Все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, всё работает, на корпусе не большая царапина
Достоинства:
Комментарий:
сильно греется в режиме ожидания, режет высокие частоты, явно далеко до 20000 заявленных
Достоинства:
Комментарий:
Для компьютерных колонок звук хороший за такую цену. Очень порадовала новая функция запоминания настройки громкости после выключения питания, в старых моделях этого не было. На максимальной громкости звук может немного хрепеть, если аудио низкого качества, с таким столкнулся только раз за время пользования. Для повседневного использования не считаю это недостатком, обычно хватает громкости чуть выше среднего
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось звучание,бас хороший даже пол немного вибрирует,высокие и средние частоты играют приятно,бассом их не забивает.покупкой очень доволен,стоят своих денег однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
отличное приобретение! то что и ожидал! всё работает! звук отличный на 5+!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная для меня система за 13к. Раньше пользовался двумя колонками по 3 Вт, а как поменял систему понял что я в раю. Фанатам электронщины и исскуственных бассов понравятся 101%. Подключение крайне простое, я не имеющий отношений с таким форматом систем разобрался за пару минут по инструкции внутри комплекта. Система тестировалась на треках H8.HOOD, FORTUNA 812, Фонк(как жанр, Far Away, Mana Break и т.д), синтвейв (Sea Of feelings 2(lowx), Drug Love(Lowx). Бассы: использовал на 10(макс значение) в комнате вибрировал пол, а чай из кружки пытался агрессивно сбежать. Они мощные, довольно крепкие и тяжёлые, придают огромный вес звучанию. Колонки наверное неплохие, звук чистый и громко играют, от них ничего не нужно. Имеется очень качественная и выраженная бочка(характерный "туц" или "пф" в музыке) в треках от которой хочется раскачаться не только в кресле но и раскачать всех своих соседей. Что касается материалов все выглядит качественно, лицевая часть выполнена из пластика(который довольно быстро пачкается). Рекомендую к покупке однозначно, на все 101%.
Достоинства:
Комментарий:
Бассы хорошие, объёмный звук, очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Громкость кайф, колонки кайф, всё кайф 10 из 10
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хорошие. Но звук ожидали громче.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая , качественная техника , лучше на мой взгляд , чем саунд бар .
Достоинства:
Комментарий:
Брали брату в подарок. Вот, что он пишет: Колонки отличные, звук очень мощный и качественный
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги звук просто бомба, впечаталяют.Давно хотел такие колонки.PS Спасибо прадовцу за колонки. СГОРЕЛА КОЛОНКА ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ОСТАЛОСЬ В ПОЖАРЕ ЖАЛКО
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Работает отлично. Качественный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Сын в восторге! Брали для барабанов, вполне себе справляется
Достоинства:
Комментарий:
Колонки оставили хорошее впечатления,жаль камера телефона не передаёт хорошую акустику.Достойные ,товар соответствует ожиданиям.Для комнаты звук достойный,для залов не знаю.Басы в меру нормальные,конечно не концертные но для рядового человека очень даже не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Звучание у данной акустики не плохое в общем всё полностью устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую , как дополнение к телевизору , ну и наверное к компу тоже будет отлично .
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, единственное нужно понимать, что 80 Ватт "китайских" не соответствует мощности звука советской аудио аппратуры. Все режимы рабочие, удобный пульт дистанционного управления. Настройка часов сохраняется даже через несколько дней простоя.
Достоинства:
Комментарий:
цена - качество соответствует, покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно Басс очень хороший Соседи пока..
Достоинства:
Комментарий:
Звук неожиданно хорош. На громкости не дребезжит. Басов достаточно и мягкие. Помещение до 25 квадратов наполняет чётким звуком. Ранее видел негативные видео обзоры, не соглашусь.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, всё что нужно мене в них есть
Достоинства:
Комментарий:
Супер громкое звучание! Рекомендую!!!!!