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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT купить с доставкой в Москве
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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT

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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 1
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 2
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 3
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 4
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 5
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Блок питания
есть
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 1
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 2
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 3
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 4
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 5
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645292
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х35х35
Вес, кг.
12

Описание товара Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT

Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.

Отзывы о товаре Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Развернуть
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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