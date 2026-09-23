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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Блок питания
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645292
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Описание товара Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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