Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1235 черный 40Вт
Аудиосистема Hyundai H-MC1235 обеспечивает высокую громкость и яркую многоцветную подсветку для любого мероприятия. Колонка оснащена двумя громкими и качественными стереодинамиками с суммарной мощностью до 80 Вт. Их долгое звучание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2400 мАч. Однако прибор также может работать и от сети. Все входы, нужные для подключения к девайсу, находятся на его верхней части: слот USB для флеш-накопителей памяти, порт для карт micro SD, разъём AUX и микрофонный вход для караоке-вечеринок и ведущих. Там же располагается яркий жидкокристаллический экран, показывающий инфо о текущем воспроизведении, регуляторы громкости и эха, а также кнопки, отвечающие за управление различными параметрами. Кроме того, устройство поддерживает синхронизацию со смартфоном при помощи Bluetooth (с TWS) и управление с пульта, идущего в комплекте поставки. Встроенный радио-тюнер – ещё одна удобная дополнительная функция данной модели. Корпус портативной колонки Hyundai H-MC1235 сделан из надежного, прочного и лёгкого сочетания металла и пластика, а динамики защищены отдельной решёткой. Рядом с верхней панелью управления прибора располагается эргономичная ручка, облегчающая переноску девайса. Аудиосистема оснащена красочной подсветкой, которая дополняет атмосферу вечеринки.
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