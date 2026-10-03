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Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT купить с доставкой в Москве
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Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT

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Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 1
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 2
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 3
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 4
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 5
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 6
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 7
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 8
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 9
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 10
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 11
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 12
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 13
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 14
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 15
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 16
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 17
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 18
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 19
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 20
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 21
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 22
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 23
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 24
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 25
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 26
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 27
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 28
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 29
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 30
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 31
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 32
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 33
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 34
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 35
Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
250
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 1
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 2
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 3
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 4
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 5
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 6
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 7
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 8
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 9
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 10
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 11
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 12
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 13
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 14
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 15
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 16
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 17
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 18
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 19
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 20
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 21
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 22
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 23
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 24
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 25
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 26
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 27
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 28
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 29
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 30
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 31
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 32
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 33
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 34
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 35
  • Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 600 руб. 
Начислим 618 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT
38 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Минисистема
Высота, см
70
Дополнительно
RGB-подсветка, караоке, колесики, регулировка громкости микрофона, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
31
Комплектация
колонка, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
250
Входы
AUX, микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х31
Вес, кг.
15.5

Описание товара Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT

Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL7S ? мощная акустика типа «All-in-One», которая представляет собой мощную колонку с блоком управления и встроенным усилителем. Обладая мощностью 250 Вт, она использует большой НЧ-динамик. Аудиосистема заполняет большое пространство громким сбалансированным звуком с объемными и чистыми басами. Даже при низкой громкости вы сможете слышать звучание баса. Для воспроизведения высоких частот в верхней части корпуса размещены купольные твиттеры по 2.5 дюймов. В зависимости от источника звука получается разное звучание колонки. НЧ-динамик на корпусе LG XBOOM XL7S выделяет кольцевая подсветка. В сочетании с пиксельной динамической подсветкой она выделяет корпус устройства. Для соединения с устройствами используется Bluetooth-канал. Встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывное звучание колонки в течение 20 часов. На боковой стороне корпуса закреплены ножки для размещения устройства в горизонтальном положении на поверхности. Колеса и телескопическая ручка облегчают транспортировку аудиосистемы.

Отзывы о товаре Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Минисистема
Высота, см
70
Дополнительно
RGB-подсветка, караоке, колесики, регулировка громкости микрофона, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
31
Комплектация
колонка, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
250
Входы
AUX, микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL7S ? мощная акустика типа «All-in-One», которая представляет собой мощную колонку с блоком управления и встроенным усилителем. Обладая мощностью 250 Вт, она использует большой НЧ-динамик. Аудиосистема заполняет большое пространство громким сбалансированным звуком с объемными и чистыми басами. Даже при низкой громкости вы сможете слышать звучание баса. Для воспроизведения высоких частот в верхней части корпуса размещены купольные твиттеры по 2.5 дюймов. В зависимости от источника звука получается разное звучание колонки. НЧ-динамик на корпусе LG XBOOM XL7S выделяет кольцевая подсветка. В сочетании с пиксельной динамической подсветкой она выделяет корпус устройства. Для соединения с устройствами используется Bluetooth-канал. Встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывное звучание колонки в течение 20 часов. На боковой стороне корпуса закреплены ножки для размещения устройства в горизонтальном положении на поверхности. Колеса и телескопическая ручка облегчают транспортировку аудиосистемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минисистема LG XBOOM XL7S черный 250Вт USB BT - по цене 38600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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