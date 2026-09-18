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Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный

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Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 1
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 2
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 3
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 4
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 5
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 6
Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 1
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 2
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 3
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 4
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 5
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 6
  • Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255949
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х42
Вес, кг.
14.2

Описание товара Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный

Компания SVEN подготовила приятный сюрприз для ценителей кино в хорошем качестве. Компания выпустила акустическую систему для домашнего кинотеатра с Bluetooth. SVEN HT-210 – отличный способ провести время весело! Не нужно идти в кинотеатр, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу любимого фильма. С акустической 5.1-системой от SVEN вы сможете получить яркий, объемный и реалистичный звук в собственной квартире. Детально проработанные высокие и средние частоты колонок SVEN HT-210 не дадут потеряться тонким нюансам музыкальных композиций, а 176 мм динамик сабвуфера обеспечивает по-настоящему внушительный бас, позволяющий полностью раскрыть всю силу современных звуковых спецэффектов. Акустику можно подключить к ТВ через оптический или коаксиальный вход. Передача цифрового сигнала без искажений в мощном исполнении HT-210 гарантирует отличные впечатления от кинопросмотра. Многофункциональная акустическая система SVEN HT-210 поддерживает функцию беспроводной передачи звука по Bluetooth – вы можете проигрывать музыку со смартфона или планшета в отличном качестве. При этом подключение к системе занимает секунды и не требует никаких дополнительных усилий. Кроме того, SVEN HT-210 оснащена встроенным радио и может воспроизводить музыку c USB flash и SD card. Это больше, чем акустика для домашнего кинотеатра. Модель от SVEN – настоящий мультимедийный центр развлечений! Органы управления акустикой вынесены на переднюю панель. Модель оснащена информативным VFD-дисплеем и удобным пультом дистанционного управления. Компоненты акустики можно разместить не только на полу - у сателлитов предусмотрена возможность настенного крепления. HT-210 уже поступила в розничные магазины. Смотрите хорошие фильмы с многоканальной акустикой от SVEN!

Отзывы о товаре Акустическая система Sven HT-210 5.1 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Компания SVEN подготовила приятный сюрприз для ценителей кино в хорошем качестве. Компания выпустила акустическую систему для домашнего кинотеатра с Bluetooth. SVEN HT-210 – отличный способ провести время весело! Не нужно идти в кинотеатр, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу любимого фильма. С акустической 5.1-системой от SVEN вы сможете получить яркий, объемный и реалистичный звук в собственной квартире. Детально проработанные высокие и средние частоты колонок SVEN HT-210 не дадут потеряться тонким нюансам музыкальных композиций, а 176 мм динамик сабвуфера обеспечивает по-настоящему внушительный бас, позволяющий полностью раскрыть всю силу современных звуковых спецэффектов. Акустику можно подключить к ТВ через оптический или коаксиальный вход. Передача цифрового сигнала без искажений в мощном исполнении HT-210 гарантирует отличные впечатления от кинопросмотра. Многофункциональная акустическая система SVEN HT-210 поддерживает функцию беспроводной передачи звука по Bluetooth – вы можете проигрывать музыку со смартфона или планшета в отличном качестве. При этом подключение к системе занимает секунды и не требует никаких дополнительных усилий. Кроме того, SVEN HT-210 оснащена встроенным радио и может воспроизводить музыку c USB flash и SD card. Это больше, чем акустика для домашнего кинотеатра. Модель от SVEN – настоящий мультимедийный центр развлечений! Органы управления акустикой вынесены на переднюю панель. Модель оснащена информативным VFD-дисплеем и удобным пультом дистанционного управления. Компоненты акустики можно разместить не только на полу - у сателлитов предусмотрена возможность настенного крепления. HT-210 уже поступила в розничные магазины. Смотрите хорошие фильмы с многоканальной акустикой от SVEN!
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Доставка
Отзывы


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