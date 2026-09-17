Акустическая система Sven SPS-619 Black Gold SV-0120619GD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
20
Блок питания
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%4 280 руб. 4 748 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 130738
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
20
Дополнительно
dvd
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Ширина, см
11.5
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
20
Диаметр ВЧ-динамика
1x25 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x76 мм
Количество полос
2
Входы
mini jack
Выходы
разъем для наушников
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х18
Вес, кг.
2.69
Описание товара Акустическая система Sven SPS-619 Black Gold SV-0120619GD
Двухполосная акустическая система, совместима с PC, DVD/Media-проигрывателями, мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка уровня громкости и тембра ВЧ расположены на боковой панели.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
20
Дополнительно
dvd
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Развернуть
Ширина, см
11.5
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
20
Диаметр ВЧ-динамика
1x25 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x76 мм
Количество полос
2
Входы
mini jack
Выходы
разъем для наушников
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Двухполосная акустическая система, совместима с PC, DVD/Media-проигрывателями, мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка уровня громкости и тембра ВЧ расположены на боковой панели.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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