Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414246
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
3
Описание товара Музыкальный центр Hyundai H-MAC220 черный
Минисистема Hyundai H-MAC220 черный 45Вт/FM/USB/BT/SD/MMC. Тюнер FM. Микрофонный вход. Разъем подключения наушников 3.5мм. Суммарная мощность (RMS) 45 Вт. Интерфейс USB. Bluetooth. Поддержка карт памяти SD/MMC. Запись на USB носитель. Караоке. Пульт ДУ в комплекте. ЖК-дисплей. Эквалайзер.
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Минисистема Hyundai H-MAC220 черный 45Вт/FM/USB/BT/SD/MMC. Тюнер FM. Микрофонный вход. Разъем подключения наушников 3.5мм. Суммарная мощность (RMS) 45 Вт. Интерфейс USB. Bluetooth. Поддержка карт памяти SD/MMC. Запись на USB носитель. Караоке. Пульт ДУ в комплекте. ЖК-дисплей. Эквалайзер.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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