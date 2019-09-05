Минисистема Hyundai H-MC180 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%3 900 руб. 8 999 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х15
Вес, кг.
4.78
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC180 черный
Портативная акустика Hyundai H-MC180 привлечет внимание каждого. Мощный звук, стильный дизайн и яркая RGB-подсветка зададут ритм вечеринке, поднимут настрой для активной тренировки и не дадут заскучать при вылазках на природу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Портативная акустика Hyundai H-MC180 привлечет внимание каждого. Мощный звук, стильный дизайн и яркая RGB-подсветка зададут ритм вечеринке, поднимут настрой для активной тренировки и не дадут заскучать при вылазках на природу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
купил в сентябре 2019 , вполне достойная музыкальная система. На максимальной громкости хрипов нет, работает нормально , к телефону подключается без проблем. Купил на дачу для танцев на улице громкости хватает. Цена качество за эти деньги соответствует. Очень проста в обслуживании.
Недостатки:
пока не обнаружил
Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC180 черный
Достоинства:
купил в сентябре 2019 , вполне достойная музыкальная система. На максимальной громкости хрипов нет, работает нормально , к телефону подключается без проблем. Купил на дачу для танцев на улице громкости хватает. Цена качество за эти деньги соответствует. Очень проста в обслуживании.
Недостатки:
пока не обнаружил