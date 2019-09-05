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Минисистема Hyundai H-MC180 черный купить с доставкой в Москве
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Минисистема Hyundai H-MC180 черный

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Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
  • Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 900 руб.  8 999 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207400
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х15
Вес, кг.
4.78

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC180 черный

Портативная акустика Hyundai H-MC180 привлечет внимание каждого. Мощный звук, стильный дизайн и яркая RGB-подсветка зададут ритм вечеринке, поднимут настрой для активной тренировки и не дадут заскучать при вылазках на природу.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC180 черный

05.09.2019
Денис

Достоинства:
купил в сентябре 2019 , вполне достойная музыкальная система. На максимальной громкости хрипов нет, работает нормально , к телефону подключается без проблем. Купил на дачу для танцев на улице громкости хватает. Цена качество за эти деньги соответствует. Очень проста в обслуживании.

Недостатки:
пока не обнаружил



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai H-MC180 привлечет внимание каждого. Мощный звук, стильный дизайн и яркая RGB-подсветка зададут ритм вечеринке, поднимут настрой для активной тренировки и не дадут заскучать при вылазках на природу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.09.2019
Денис

Достоинства:
купил в сентябре 2019 , вполне достойная музыкальная система. На максимальной громкости хрипов нет, работает нормально , к телефону подключается без проблем. Купил на дачу для танцев на улице громкости хватает. Цена качество за эти деньги соответствует. Очень проста в обслуживании.

Недостатки:
пока не обнаружил


Минисистема Hyundai H-MC180 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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