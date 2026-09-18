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Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный

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Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 1
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 2
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 3
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 4
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 5
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 6
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 7
Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 1
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 2
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 3
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 4
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 5
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 6
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 7
  • Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255954
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Дополнительно
сабвуфер, радио
Съемная решетка
нет
Комплектация
сателлиты 2 шт., сабвуфер, пульт ДУ
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
1
Входы
RCA, USB
Bluetooth
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х21
Вес, кг.
4.2

Описание товара Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный

Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB Flash и SD Card памяти. Встроенное FM-радио. Led-дисплей. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).

Отзывы о товаре Акустическая система Sven MS-304 2.1 черный/красный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Дополнительно
сабвуфер, радио
Съемная решетка
нет
Комплектация
сателлиты 2 шт., сабвуфер, пульт ДУ
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
40
Количество полос
1
Входы
RCA, USB
Bluetooth
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная передача сигнала по Bluetooth. Воспроизведение музыки с USB Flash и SD Card памяти. Встроенное FM-радио. Led-дисплей. Материал корпуса сабвуфера и сателлитов – дерево (MDF).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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