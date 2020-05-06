Акустическая система Sven SPS-705 Black
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
40
Блок питания
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 130740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
26.5
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Ширина, см
15
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
1x25 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x100 мм
Количество полос
2
Входы
RCA, Bluetooth
Выходы
разъем для наушников
Bluetooth
да
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х22
Вес, кг.
4.88
Описание товара Акустическая система Sven SPS-705 Black
Акустическая система SVEN SPS-705 оснащена щелевым фазоинвертором. Bluetooth. Поддерживает устойчивую связь с подключенными устройствами на расстоянии до 10 метров. На боковой панели правой колонки расположены органы управления акустикой – регулятор громкости и раздельная регулировка высоких и низких частот. Также здесь находится разъем для подключения проводных наушников.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
26.5
Крепления для монтажа
нет
Магнитная защита
да
Назначение
для ПК
Подключение дополнительных комплектов акустики
нет
Позолоченные разъемы
нет
Разъем для подключения к усилителю мощности
нет
Регулировка тембра
да
Съемная решетка
нет
Ширина, см
15
Развернуть
Комплектация
2 громкоговорителя, кабель
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Материал корпуса
MDF
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
1x25 мм
Диаметр НЧ-динамика
1x100 мм
Количество полос
2
Входы
RCA, Bluetooth
Выходы
разъем для наушников
Bluetooth
да
Разъем для подключения наушников
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Акустическая система SVEN SPS-705 оснащена щелевым фазоинвертором. Bluetooth. Поддерживает устойчивую связь с подключенными устройствами на расстоянии до 10 метров. На боковой панели правой колонки расположены органы управления акустикой – регулятор громкости и раздельная регулировка высоких и низких частот. Также здесь находится разъем для подключения проводных наушников.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Красиво смотрятся. Характеристики. Цена.
Недостатки:
Не слишком подробная инструкция.
Комментарий:
В интерьере акустика потрясающе выглядит. По проводу, с блютуза звук хороший, все передаётся нормально, блютуз под 10 метров спокойно ловит сигнал, и нет задержек и тому подобного. Сделаны надёжно, и качество сборки претензий не вызывает. Сколько их не слушаю, так не сталкивался с помехами любого рода, ничё не гудит и не сипит. Всё что слышно так это музыка. И эт прекрасно.
Достоинства:
Чёрный глянец с алюминиевыми вставками смотрятся отлично. Классные щелевые фазоинверторы образуют высококачественное звучание. Универсальность звука на любых частотах, будь то низы или же высокие. Отдельная регулировка низких и высоких частот, плюс само собой и рукоятка для управления громкостью присутствует. И Bluetooth.
Недостатки:
Не было замечено, всё функционирует хорошо.
Комментарий:
Классная акустическая система с нормальным звуком, почти всё время пользуюсь Bluetooth, очень удобно что можно прямо с другой комнаты переключить трек. Сигнал держится хорошо, прерываний и пауз нет, за исключением разве что тех случаев если отнести телефон (или другое устройство с блютузом) ну уж очень далеко. Всем доволен.
Достоинства:
Модель вполне нормально вписалась в интерьер - серебристые вставки смотрятся очень уместно и без какого-то особенного выкрутаса. Отдельного сабвуфера тут нет, но т.к. есть щелевые фазоинверторы то по качеству басов эта модель вплотную приближается к системам 2.1, звук очень хороший и басы солидные, всё звучит нормально даже на максимальной громкости. Вне зависимости от источника, через блютуз или обычный линейный вход всё равно звук идёт ровно, не прерывается и никаких глюков нету, потрескиваний, гула и шумов в принципе нету.
Акустическая система Sven SPS-705 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Sven SPS-705 Black
Достоинства:
Красиво смотрятся. Характеристики. Цена.
Недостатки:
Не слишком подробная инструкция.
Комментарий:
В интерьере акустика потрясающе выглядит. По проводу, с блютуза звук хороший, все передаётся нормально, блютуз под 10 метров спокойно ловит сигнал, и нет задержек и тому подобного. Сделаны надёжно, и качество сборки претензий не вызывает. Сколько их не слушаю, так не сталкивался с помехами любого рода, ничё не гудит и не сипит. Всё что слышно так это музыка. И эт прекрасно.
Достоинства:
Чёрный глянец с алюминиевыми вставками смотрятся отлично. Классные щелевые фазоинверторы образуют высококачественное звучание. Универсальность звука на любых частотах, будь то низы или же высокие. Отдельная регулировка низких и высоких частот, плюс само собой и рукоятка для управления громкостью присутствует. И Bluetooth.
Недостатки:
Не было замечено, всё функционирует хорошо.
Комментарий:
Классная акустическая система с нормальным звуком, почти всё время пользуюсь Bluetooth, очень удобно что можно прямо с другой комнаты переключить трек. Сигнал держится хорошо, прерываний и пауз нет, за исключением разве что тех случаев если отнести телефон (или другое устройство с блютузом) ну уж очень далеко. Всем доволен.
Достоинства:
Модель вполне нормально вписалась в интерьер - серебристые вставки смотрятся очень уместно и без какого-то особенного выкрутаса. Отдельного сабвуфера тут нет, но т.к. есть щелевые фазоинверторы то по качеству басов эта модель вплотную приближается к системам 2.1, звук очень хороший и басы солидные, всё звучит нормально даже на максимальной громкости. Вне зависимости от источника, через блютуз или обычный линейный вход всё равно звук идёт ровно, не прерывается и никаких глюков нету, потрескиваний, гула и шумов в принципе нету.