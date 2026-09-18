Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
есть
Материал корпуса
дерево
Максимальная мощность, Вт
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255904
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Описание товара Акустическая система Sven MS-2055 черный
Колонки 2.1 SVEN MS-2055 с черными деревянными корпусами станут отличным выбором в качестве многофункциональной акустической системы для дома. Эта презентабельная акустика с полной выходной мощностью 55 Вт поддерживает подключение к мобильной технике и ноутбукам через Bluetooth-канал. Она допускает также кабельное соединение через разъем RCA с ПК, телевизором и другой техникой. Акустическая система включает сабвуфер с мощностью на выходе 30 Вт и две фронтальные колонки с мощностью по 12.5 Вт. Колонки качественно воспроизводят звуки в диапазоне частот 45-20000 Гц. Акустика SVEN MS-2055 допускает прямое подключение носителей USB и SD к соответствующим портам и воспроизведение записанных на них музыкальных треков. Ее преимуществами можно считать наличие встроенного FM-радиоприемника, LED-дисплея. В комплект с акустической системой включен пульт дистанционного управления.
Колонки 2.1 SVEN MS-2055 с черными деревянными корпусами станут отличным выбором в качестве многофункциональной акустической системы для дома. Эта презентабельная акустика с полной выходной мощностью 55 Вт поддерживает подключение к мобильной технике и ноутбукам через Bluetooth-канал. Она допускает также кабельное соединение через разъем RCA с ПК, телевизором и другой техникой. Акустическая система включает сабвуфер с мощностью на выходе 30 Вт и две фронтальные колонки с мощностью по 12.5 Вт. Колонки качественно воспроизводят звуки в диапазоне частот 45-20000 Гц. Акустика SVEN MS-2055 допускает прямое подключение носителей USB и SD к соответствующим портам и воспроизведение записанных на них музыкальных треков. Ее преимуществами можно считать наличие встроенного FM-радиоприемника, LED-дисплея. В комплект с акустической системой включен пульт дистанционного управления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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