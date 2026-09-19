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Акустическая система Dialog AO-210 Black купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Dialog AO-210 Black

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Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 1
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 2
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 3
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 4
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 5
Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 1
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 2
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 3
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 4
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 5
  • Акустическая система Dialog AO-210 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Акустическая система Dialog AO-210 Black
9 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
6

Описание товара Акустическая система Dialog AO-210 Black

Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.

Отзывы о товаре Акустическая система Dialog AO-210 Black




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Dialog AO-210 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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