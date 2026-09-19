Акустическая система Dialog AO-210 Black
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
В наличии
Код товара: 409126
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
6
Описание товара Акустическая система Dialog AO-210 Black
Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
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Переносная акустическая система Dialog Oscar AO-210 выделяется в своём классе мощным звуком с качественными басами, корпусом из МДФ, возможностью подключения до трёх караоке микрофонов одновременно, функцией записи с микрофонов на карту памяти SD/MicroSD, возможностью подключения электрогитары и удобной и надёжной выдвижной ручкой для транспортировки колонки на колёсиках. Возможно подключение внешнего питания от автомобильного аккумулятора (постоянный ток 12В) через выделенные пружинные разъёмы на задней стенке.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Dialog AO-210 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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