Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 850 руб. 5 999 руб.
В наличии
Код товара: 259486
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 850 руб. -36%
5 999 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
25
Диаметр НЧ-динамика
100
Количество полос
2
Входы
линейный аудиовход
Выходы
аудиовыход 3.5 мм
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х18
Вес, кг.
4.61
Описание товара Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
Колонки Defender Aurora S40 BT с двухканальной акустикой станут надежным дополнением в мультимедийной домашней системе. Интегрированные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают формирование насыщенного детализированного звука при прослушивании музыкальных файлов, просмотре фильмов и прочего мультимедийного контента. На панели управления Defender Aurora S40 BT расположены поворотные регуляторы для изменения громкости, низких частот, высоких частот, а также разъемы для подключения микрофона и наушников. Благодаря корпусу из дерева снижается вероятность искажения звука во всем спектре частот.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
25
Диаметр НЧ-динамика
100
Количество полос
2
Входы
линейный аудиовход
Выходы
аудиовыход 3.5 мм
Bluetooth
есть
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Колонки Defender Aurora S40 BT с двухканальной акустикой станут надежным дополнением в мультимедийной домашней системе. Интегрированные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают формирование насыщенного детализированного звука при прослушивании музыкальных файлов, просмотре фильмов и прочего мультимедийного контента. На панели управления Defender Aurora S40 BT расположены поворотные регуляторы для изменения громкости, низких частот, высоких частот, а также разъемы для подключения микрофона и наушников. Благодаря корпусу из дерева снижается вероятность искажения звука во всем спектре частот.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Комментарий:
колонки просто класс ,звук оч хороший
Достоинства:
Комментарий:
Вроде ничё Пойдет Посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные, звук сильный, чистый. Пришли в заводской упаковке и хорошо защищены снаружи.
Достоинства:
Комментарий:
Норм колонки, все функции работают как надо.
Достоинства:
Комментарий:
колонки понравились, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену отличные колонки, но сводить альбом я бы на них не стал
Достоинства:
Комментарий:
Нормас колонки. Хорошо упакованы. Настроив тембра по низким и высоким все гуд. По размерам подошли отлично, выбирал именно эти из-за размеров. До этого стояли Mustek sm210 (им было лет 15). Одним словом советую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
очень порадовало, что можно настроить звучание
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, за хорошую упаковку
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги! Блютуз приемник приличный, связь не теряет даже на приличном расстоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Я не меломан с музыкальным слухом, по мне звук хороший, а главное есть Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, звучат не плохо. Выглядят тоже, одну звезду снял за то, что они тише даже моей маленькой Jbl Pulse(( рассчитывал, что будут гораздо громче. Брал для винила, хочется навалить, а все, предел))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное сочетание качества звука, дизайна и цены. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорош! Доставка отлично, упакован надёжно. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток! Колонки брал для тв в общем неплохие колонки но звук немного не соответствует описанию и не регулируется в наушниках а так понравились очень, хорошие колонки. Для небольшой комнаты подойдут. К покупке Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
40 Вт там и впомине нет но за свою цену вполне не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,упакован нормально, всё работает,доставка тоже вовремя, хотелось бы, что бы в каталогах на такие товары указывались их габаритные размеры.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки как для компа так и для дома. Честных, земных 2х8 ватт (почти все производители завышают заявленную мощность в 2,5 раза) Для комнаты с запасом... Звук качественный, басистый, регулировка вч/нч прекрасная, внешний вид достойный, вч динамики расположены по ценру (не сбоку как на картине), с телефоном по зубу соеденяется без проблем. Из минусов, так это нет защиты диффузоров это просто надо иметь ввиду и выключатель питания сзади, его место сбоку, где и всё остальное. Переключение с зуба на комп и обратно одним нажатием единственной кнопки. Всё необходимое есть и ничего лишнего.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки! Звук вполне устраивает! Для домашнего использования вполне подойдут
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, громко классно
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно как и хотел. все провода есть в комплекте. Блютуз работает Вовремя использование обнаружился шум когда подключен через провод к ноутбуку, а если к телефону то все ок . хотя по ночуло все было хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, дополнительный слой картона. Купил на кухню, 5 м кабель, с мака играю хайрезы, звук для этой ценовой категории очень хорош.
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
Достоинства:
Комментарий:
колонки просто класс ,звук оч хороший
Достоинства:
Комментарий:
Вроде ничё Пойдет Посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Колонки отличные, звук сильный, чистый. Пришли в заводской упаковке и хорошо защищены снаружи.
Достоинства:
Комментарий:
Норм колонки, все функции работают как надо.
Достоинства:
Комментарий:
колонки понравились, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену отличные колонки, но сводить альбом я бы на них не стал
Достоинства:
Комментарий:
Нормас колонки. Хорошо упакованы. Настроив тембра по низким и высоким все гуд. По размерам подошли отлично, выбирал именно эти из-за размеров. До этого стояли Mustek sm210 (им было лет 15). Одним словом советую!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
очень порадовало, что можно настроить звучание
Достоинства:
Комментарий:
спасибо, за хорошую упаковку
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги! Блютуз приемник приличный, связь не теряет даже на приличном расстоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Я не меломан с музыкальным слухом, по мне звук хороший, а главное есть Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, звучат не плохо. Выглядят тоже, одну звезду снял за то, что они тише даже моей маленькой Jbl Pulse(( рассчитывал, что будут гораздо громче. Брал для винила, хочется навалить, а все, предел))
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное сочетание качества звука, дизайна и цены. Покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорош! Доставка отлично, упакован надёжно. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доброго времени суток! Колонки брал для тв в общем неплохие колонки но звук немного не соответствует описанию и не регулируется в наушниках а так понравились очень, хорошие колонки. Для небольшой комнаты подойдут. К покупке Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
40 Вт там и впомине нет но за свою цену вполне не плохо.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,упакован нормально, всё работает,доставка тоже вовремя, хотелось бы, что бы в каталогах на такие товары указывались их габаритные размеры.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колонки как для компа так и для дома. Честных, земных 2х8 ватт (почти все производители завышают заявленную мощность в 2,5 раза) Для комнаты с запасом... Звук качественный, басистый, регулировка вч/нч прекрасная, внешний вид достойный, вч динамики расположены по ценру (не сбоку как на картине), с телефоном по зубу соеденяется без проблем. Из минусов, так это нет защиты диффузоров это просто надо иметь ввиду и выключатель питания сзади, его место сбоку, где и всё остальное. Переключение с зуба на комп и обратно одним нажатием единственной кнопки. Всё необходимое есть и ничего лишнего.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки! Звук вполне устраивает! Для домашнего использования вполне подойдут
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги, громко классно
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно как и хотел. все провода есть в комплекте. Блютуз работает Вовремя использование обнаружился шум когда подключен через провод к ноутбуку, а если к телефону то все ок . хотя по ночуло все было хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, дополнительный слой картона. Купил на кухню, 5 м кабель, с мака играю хайрезы, звук для этой ценовой категории очень хорош.