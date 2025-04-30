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Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)

23 Отзывы
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Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 1
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 2
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 3
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 4
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Питание
от сети
  • Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 1
  • Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 2
  • Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 3
  • Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 4
  • Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 850 руб.  5 999 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 259486
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
3 850 руб. -36%
5 999 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
25
Диаметр НЧ-динамика
100
Количество полос
2
Входы
линейный аудиовход
Выходы
аудиовыход 3.5 мм
Bluetooth
есть
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х18
Вес, кг.
4.61

Описание товара Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)

Колонки Defender Aurora S40 BT с двухканальной акустикой станут надежным дополнением в мультимедийной домашней системе. Интегрированные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают формирование насыщенного детализированного звука при прослушивании музыкальных файлов, просмотре фильмов и прочего мультимедийного контента. На панели управления Defender Aurora S40 BT расположены поворотные регуляторы для изменения громкости, низких частот, высоких частот, а также разъемы для подключения микрофона и наушников. Благодаря корпусу из дерева снижается вероятность искажения звука во всем спектре частот.

Отзывы о товаре Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
колонки просто класс ,звук оч хороший
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Махач Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде ничё Пойдет Посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные, звук сильный, чистый. Пришли в заводской упаковке и хорошо защищены снаружи.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм колонки, все функции работают как надо.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонки понравились, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дмитрий Некрасов

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену отличные колонки, но сводить альбом я бы на них не стал
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нормас колонки. Хорошо упакованы. Настроив тембра по низким и высоким все гуд. По размерам подошли отлично, выбирал именно эти из-за размеров. До этого стояли Mustek sm210 (им было лет 15). Одним словом советую!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень порадовало, что можно настроить звучание
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, за хорошую упаковку
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги! Блютуз приемник приличный, связь не теряет даже на приличном расстоянии.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Я не меломан с музыкальным слухом, по мне звук хороший, а главное есть Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, звучат не плохо. Выглядят тоже, одну звезду снял за то, что они тише даже моей маленькой Jbl Pulse(( рассчитывал, что будут гораздо громче. Брал для винила, хочется навалить, а все, предел))
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Идеальное сочетание качества звука, дизайна и цены. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорош! Доставка отлично, упакован надёжно. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток! Колонки брал для тв в общем неплохие колонки но звук немного не соответствует описанию и не регулируется в наушниках а так понравились очень, хорошие колонки. Для небольшой комнаты подойдут. К покупке Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
40 Вт там и впомине нет но за свою цену вполне не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,упакован нормально, всё работает,доставка тоже вовремя, хотелось бы, что бы в каталогах на такие товары указывались их габаритные размеры.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Владимир Белый

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки как для компа так и для дома. Честных, земных 2х8 ватт (почти все производители завышают заявленную мощность в 2,5 раза) Для комнаты с запасом... Звук качественный, басистый, регулировка вч/нч прекрасная, внешний вид достойный, вч динамики расположены по ценру (не сбоку как на картине), с телефоном по зубу соеденяется без проблем. Из минусов, так это нет защиты диффузоров это просто надо иметь ввиду и выключатель питания сзади, его место сбоку, где и всё остальное. Переключение с зуба на комп и обратно одним нажатием единственной кнопки. Всё необходимое есть и ничего лишнего.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки! Звук вполне устраивает! Для домашнего использования вполне подойдут
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, громко классно
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Костя Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно как и хотел. все провода есть в комплекте. Блютуз работает Вовремя использование обнаружился шум когда подключен через провод к ноутбуку, а если к телефону то все ок . хотя по ночуло все было хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Медведев Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, дополнительный слой картона. Купил на кухню, 5 м кабель, с мака играю хайрезы, звук для этой ценовой категории очень хорош.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
40
Диаметр ВЧ-динамика
25
Диаметр НЧ-динамика
100
Количество полос
2
Входы
линейный аудиовход
Выходы
аудиовыход 3.5 мм
Bluetooth
есть
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Defender Aurora S40 BT с двухканальной акустикой станут надежным дополнением в мультимедийной домашней системе. Интегрированные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают формирование насыщенного детализированного звука при прослушивании музыкальных файлов, просмотре фильмов и прочего мультимедийного контента. На панели управления Defender Aurora S40 BT расположены поворотные регуляторы для изменения громкости, низких частот, высоких частот, а также разъемы для подключения микрофона и наушников. Благодаря корпусу из дерева снижается вероятность искажения звука во всем спектре частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
колонки просто класс ,звук оч хороший
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Махач Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде ничё Пойдет Посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Колонки отличные, звук сильный, чистый. Пришли в заводской упаковке и хорошо защищены снаружи.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм колонки, все функции работают как надо.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонки понравились, звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Дмитрий Некрасов

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену отличные колонки, но сводить альбом я бы на них не стал
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Юрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нормас колонки. Хорошо упакованы. Настроив тембра по низким и высоким все гуд. По размерам подошли отлично, выбирал именно эти из-за размеров. До этого стояли Mustek sm210 (им было лет 15). Одним словом советую!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень порадовало, что можно настроить звучание
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александра А.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо, за хорошую упаковку
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги! Блютуз приемник приличный, связь не теряет даже на приличном расстоянии.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Я не меломан с музыкальным слухом, по мне звук хороший, а главное есть Bluetooth.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, звучат не плохо. Выглядят тоже, одну звезду снял за то, что они тише даже моей маленькой Jbl Pulse(( рассчитывал, что будут гораздо громче. Брал для винила, хочется навалить, а все, предел))
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Идеальное сочетание качества звука, дизайна и цены. Покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорош! Доставка отлично, упакован надёжно. Большое спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доброго времени суток! Колонки брал для тв в общем неплохие колонки но звук немного не соответствует описанию и не регулируется в наушниках а так понравились очень, хорошие колонки. Для небольшой комнаты подойдут. К покупке Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
40 Вт там и впомине нет но за свою цену вполне не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,упакован нормально, всё работает,доставка тоже вовремя, хотелось бы, что бы в каталогах на такие товары указывались их габаритные размеры.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Владимир Белый

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колонки как для компа так и для дома. Честных, земных 2х8 ватт (почти все производители завышают заявленную мощность в 2,5 раза) Для комнаты с запасом... Звук качественный, басистый, регулировка вч/нч прекрасная, внешний вид достойный, вч динамики расположены по ценру (не сбоку как на картине), с телефоном по зубу соеденяется без проблем. Из минусов, так это нет защиты диффузоров это просто надо иметь ввиду и выключатель питания сзади, его место сбоку, где и всё остальное. Переключение с зуба на комп и обратно одним нажатием единственной кнопки. Всё необходимое есть и ничего лишнего.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные колонки! Звук вполне устраивает! Для домашнего использования вполне подойдут
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Матвей

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, громко классно
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Костя Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все шикарно как и хотел. все провода есть в комплекте. Блютуз работает Вовремя использование обнаружился шум когда подключен через провод к ноутбуку, а если к телефону то все ок . хотя по ночуло все было хорошо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Медведев Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично, дополнительный слой картона. Купил на кухню, 5 м кабель, с мака играю хайрезы, звук для этой ценовой категории очень хорош.


Акустическая система Defender Aurora S40 BT (65240) - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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