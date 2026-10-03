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Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD купить с доставкой в Москве
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Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD

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Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 3
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 4
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 5
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 6
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 7
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 8
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 9
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 10
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 11
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 12
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 13
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 14
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 15
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 16
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 17
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 18
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 19
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 3
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 4
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 5
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 6
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 7
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 8
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 9
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 10
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 11
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 12
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 13
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 14
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 15
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 16
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 17
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 18
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 19
  • Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645326
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Высота, см
36
Дополнительно
караоке
Ширина, см
24
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х20
Вес, кг.
1.2

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD

Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1204, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамик восьмидюймовый. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 7 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 1500 мА*ч.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Высота, см
36
Дополнительно
караоке
Ширина, см
24
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон
Развернуть
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1204, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамик восьмидюймовый. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 7 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 1500 мА*ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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