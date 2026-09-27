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Акустическая система Defender SPK-225 (65220) купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Defender SPK-225 (65220)

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Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 1
Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 2
Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 3
Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
  • Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 1
  • Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 2
  • Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 3
  • Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289992
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
12.3
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
7.2
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
400

Описание товара Акустическая система Defender SPK-225 (65220)

Небольшие колонки для ноутбука и ПК. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.

Отзывы о товаре Акустическая система Defender SPK-225 (65220)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
12.3
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
7.2
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшие колонки для ноутбука и ПК. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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