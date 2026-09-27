Акустическая система Defender SPK-225 (65220)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289992
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
12.3
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
7.2
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
400
Описание товара Акустическая система Defender SPK-225 (65220)
Небольшие колонки для ноутбука и ПК. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
12.3
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
7.2
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
4
Количество полос
1
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Небольшие колонки для ноутбука и ПК. Наушники можно подключить напрямую к колонке — это гораздо удобнее, чем подключение системному блоку компьютера. Уровень громкости звука в наушниках можно менять также с помощью регулятора громкости на колонке. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Колонки необходимо подключить также к аудиоразъему вашего персонального компьютера, поскольку данная модель не оборудована интегрированной звуковой картой.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Defender SPK-225 (65220) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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