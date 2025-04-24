Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%950 руб. 1 899 руб.
В наличии
Код товара: 259493
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
950 руб. -50%
1 899 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
19.5
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х1
Вес, г.
670
Описание товара Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)
Разъем для наушников. Разъем для микрофона. Регулятор громкости звука: вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Питание от порта USB. Индикатор сети. Выключатель питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
19.5
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Разъем для наушников. Разъем для микрофона. Регулятор громкости звука: вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Питание от порта USB. Индикатор сети. Выключатель питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Комментарий:
нормальные,звук не плохой для размера и цены.
Достоинства:
Комментарий:
Не подсоединил еще, на вид хорошие. Брал специально с разъемом под наушники
Достоинства:
Комментарий:
Вцелом звук неплохой, относительно чистый, но на максималках начинают подхрипывать, только поэтому ставлю 4, короче если не для шумной вечеринки, то сойдёт. Мне для работы в комнате на ноуте хватает, гораздо приятнее звучат чем встроенные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук,провод длинный,что радует
Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - стоимость товара 950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)
Достоинства:
Комментарий:
нормальные,звук не плохой для размера и цены.
Достоинства:
Комментарий:
Не подсоединил еще, на вид хорошие. Брал специально с разъемом под наушники
Достоинства:
Комментарий:
Вцелом звук неплохой, относительно чистый, но на максималках начинают подхрипывать, только поэтому ставлю 4, короче если не для шумной вечеринки, то сойдёт. Мне для работы в комнате на ноуте хватает, гораздо приятнее звучат чем встроенные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук,провод длинный,что радует