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Акустическая система Redragon Anvil (77878) купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Redragon Anvil (77878)

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Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 1
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 2
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 3
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 4
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 5
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 6
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 7
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 8
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 9
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 1
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 2
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 3
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 4
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 5
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 6
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 7
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 8
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 9
  • Акустическая система Redragon Anvil (77878) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Акустическая система Redragon Anvil (77878)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Акустическая система
Назначение
бытовое
Чувствительность
820 мВ
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Входы
mini jack
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Акустическая система Redragon Anvil (77878)

Стильная акустическая система с безупречным звуком переливающейся светодиодной подсветкой. На верхней панели сателлита присутствует сенсорная поверхность для включенияотключения подсветки. На фронтальной панели кнопки для регуляровки громкости и включенияотключения питания.

Отзывы о товаре Акустическая система Redragon Anvil (77878)




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Акустическая система
Назначение
бытовое
Чувствительность
820 мВ
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Входы
mini jack
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная акустическая система с безупречным звуком переливающейся светодиодной подсветкой. На верхней панели сателлита присутствует сенсорная поверхность для включенияотключения подсветки. На фронтальной панели кнопки для регуляровки громкости и включенияотключения питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Redragon Anvil (77878) - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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