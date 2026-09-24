Портативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб.
В наличии
Код товара: 651291
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х27х16
Вес, кг.
4.2
Описание товара Портативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, дисплеем, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания.
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Курьерская доставка в Москве
Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, дисплеем, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Портативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50 - данный товар вы можете купить по цене 5030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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