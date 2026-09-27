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Акустическая система Sven АС SPS-517 Black купить с доставкой в Москве
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Акустическая система Sven АС SPS-517 Black

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Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 1
Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 2
Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 3
Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 4
Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
  • Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 1
  • Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 2
  • Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 3
  • Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 4
  • Акустическая система Sven АС SPS-517 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259439
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Назначение
компьютерная
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х12
Вес, г.
850

Описание товара Акустическая система Sven АС SPS-517 Black

Колонки SVEN SPS-517 обладают стильным корпусом и оптимальными размерами, подходящими для того, чтобы удобно разместить их на столе. По своим параметрам колонки идеально подходят для подключения к компьютеру. Для этого в их конструкции предусмотрен интерфейс USB. Динамики колонок имеют достаточный размер в диаметре (60 мм), чтобы обеспечить хорошее звучание. Корпус колонок изготовлен из МДФ, что косвенно влияет на чистоту звука: при высокой громкости вы не услышите неприятного дребезжания или другого постороннего шума. Колонки SVEN SPS-517 передают звук довольно высокого качества благодаря общей выходной мощности в 6 Вт (по 3 Вт на каждую колонку). Также на качество звучания влияет диапазон воспроизводимых частот – от 100 до 20000 Гц. Колонки неплохо передают звучание различных музыкальных жанров, а также звук в фильмах или видеороликах. Регулировка громкости может осуществляться с помощью поворотного механизма, размещенного на боковине одной из колонок.

Отзывы о товаре Акустическая система Sven АС SPS-517 Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Назначение
компьютерная
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
MDF
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки SVEN SPS-517 обладают стильным корпусом и оптимальными размерами, подходящими для того, чтобы удобно разместить их на столе. По своим параметрам колонки идеально подходят для подключения к компьютеру. Для этого в их конструкции предусмотрен интерфейс USB. Динамики колонок имеют достаточный размер в диаметре (60 мм), чтобы обеспечить хорошее звучание. Корпус колонок изготовлен из МДФ, что косвенно влияет на чистоту звука: при высокой громкости вы не услышите неприятного дребезжания или другого постороннего шума. Колонки SVEN SPS-517 передают звук довольно высокого качества благодаря общей выходной мощности в 6 Вт (по 3 Вт на каждую колонку). Также на качество звучания влияет диапазон воспроизводимых частот – от 100 до 20000 Гц. Колонки неплохо передают звучание различных музыкальных жанров, а также звук в фильмах или видеороликах. Регулировка громкости может осуществляться с помощью поворотного механизма, размещенного на боковине одной из колонок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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